Екі апталық лақ жоғалып, ертесіне сұмдық күйде табылды

·37.6K·Әлем
Екі апталық лақ жоғалып, ертесіне сұмдық күйде табылды

Нидерландыда екі апталық миниатюралық есек лағы жоғалып, бір күннен кейін өзі жоғалған жерден атылған күйі табылды. Сирек кездесетін қызыл түсті лақ Плеунтье дүйсенбі, 7 қыркүйек күні кешке есектер панажайында жоғалып кетті.

Алты адам кішкентай жануарды бірнеше сағат бойы іздеді. Олар түнгі сағат 01:30-ға дейін іздеу жұмыстарын жүргізіп, таң атқаннан кейін қайта жалғастырды. Алайда Плеунтьенің қайда екені туралы ешқандай ізі табылмады.

Соған қарамастан, сейсенбі күні түстен кейін оның денесі жануар жоғалған сол жерден табылды. Панажай қызметкерлері бұл аумақты ондаған рет тексергенімен, бұған дейін ештеңе анықталмаған еді.

Плеунтье кеуде тұсынан оқ тиген күйі табылды. Оның мойнында, аяқтарында және көзінде де ауыр жарақаттар болған.

Панажай иесі Марлене Мувстың болжамынша, ұрылар дуалдан асып түсіп, лақты көтеріп, дайын тұрған көлікке салып алып кеткен. Кейін оны сату қиын екенін түсініп, денесін сол жерге қайта тастап кеткен болуы мүмкін.

Плеунтьеде микрочип, паспорт немесе егу құжаттары болмаған. Сол себепті оны қара нарықта сату қиын еді. Ал құжаттары бар миниатюралық есектердің бағасы 13 мың фунт стерлингке дейін жетуі мүмкін.

Плеунтье Нидерландының Барле-Нассау қаласындағы Stichting Het Ezelpaleis панажайында тұрған. Бұл мекеме қараусыз қалған есектерді қорғаумен айналысады.

Жасыл алқапта үлкен есектің жанында кішкентай, үлпілдек лақ тұр.

Панажай иесі сағат шамамен 19:30-да аумақты құлыптаған. Кейін табынды тамақтандыру үшін қайтып келгенінде, Плеунтьенің жоғалғанын байқаған.

Іздеу жұмыстары кезінде 850 фунт стерлинг көлемінде сыйақы да жарияланған. Лақты іздеу туралы үндеулер Нидерланды, Бельгия, Германия және Франция бойынша таратылды.

Алайда сейсенбі күні сағат 13:00 шамасында Мувс қонақтарға панажайды көрсетіп жатқан кезде Плеунтьенің денесін байқап қалды.

«Ол бүйірінен жатты, кеуде тұсынан оқ тиген. Біз бұл алқаптың үстінен 50 рет өткен едік», - деді ол.

Мәліметтерге сәйкес, оқ лақтың сол жақ санынан кіріп, кеудесінің оң жағынан шыққан. Сондай-ақ, оның мойны мен аяқтарында жарақаттар, көздерінің бірінде ауыр зақымдану белгілері анықталды.

Мувс Плеунтье өзінің ерекше қызыл түсіне байланысты қасақана нысанаға алынды деп есептейді. Сонымен бірге, басқа құлынға тиіспеген.

«Олар бұл істің шебері болуы керек. Тістері де шықпаған лаққа кім мұндай сұмдық жасайды?» - деді панажай иесі.

Панажайда бақылау камералары бар, бірақ олардың ешқайсысы жайылым аумағын толық қамтымайды. Қазіргі уақытта дүйсенбі күні кешке күдікті жағдайды көрген немесе бірдеңе естіген адамдардан құқық қорғау органдарына хабарласу сұралуда.

PleuntjeStichting Het EzelpaleisBaarle-NassauМиниатюралық есекНидерланды
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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