Марста медузаға ұқсас жұмбақ нысан пайда болды

·28K·Әлем
Марста медузаға ұқсас жұмбақ нысан пайда болды

Марс планетасында бірнеше жыл бұрын түсірілген оғаш сурет интернет қолданушылары арасында қызу талқыға түсті. Бұған Curiosity марсоходының камерасына түсіп қалған, сыртқы пішіні медузаға ұқсас жұмбақ нысан себеп болуда.

Бұл туралы Naked Science хабарлады.

Белгілі болғандай, оғаш сурет 2023 жылғы 20 тамызда Curiosity марсоходының оң жақ навигациялық камерасы арқылы түсірілген. Кадрда Марс бетінің үстінде қалқып тұрғандай көрінетін белгісіз фигура бейнеленген. Ол қармалауыштары бар күмбезді басты еске салады.

Бір қызығы, бұл суреттен небәрі 13 секунд бұрын түсірілген кадрда мұндай «медуза» мүлдем көрінбеген. Бұл жайт интернетте түрлі болжамдардың пайда болуына себеп болды. Кейбіреулер Марс бетінде ақылға сыймайтындай жылдам қозғала алатын алып омыртқасыз тіршілік иесі болуы мүмкін деген пікір білдірді.

Алайда мамандар мұндай болжамға асығыс қорытынды жасамау керектігін айтады.

Оғаш нысан негізінде не?

Алып бөтенғаламшарлық «медуза» гипотезасын мүлдем жоққа шығаруға болмайды. Бірақ ғалымдар суреттегі ерекше пішінді камерадағы техникалық ақаумен де түсіндіруге болатынын айтады.

Астрофизик доктор Джозеф Фарахтың болжамы бойынша, оғаш нысан ғарыштық сәуленің камера сенсорына соғылуы нәтижесінде пайда болуы мүмкін.

Маман суретті үлкейткенде қара пиксельдердің мінсіз бір сызық бойымен орналасқаны көрінетінін атап өткен. Бұл суреттегі нысанның әдеттен тыс көрінісін түсіндіруі мүмкін.

Сонымен қатар, бұл теория осыған дейінгі кадрда нысанның болмауымен де сәйкес келеді. Яғни, небәрі 13 секунд ішінде пайда болып, кейін жоғалып кеткен «медузадан» гөрі, камерадағы уақытша аномалия ықтималдығы жоғары.

Тағы бір болжам бойынша, оғаш сурет электронды ақау немесе деректерді тасымалдау кезіндегі қателіктің салдары болуы мүмкін. EathSky басылымы да осындай ықтималдықты алға тартқан.

Мамандартүсіндіргендей, пиксель мәні камера сенсорынан бастап Жерде қалыптастырылатын соңғы сурет файлына дейінгі процестің бірнеше кезеңінде өзгеруі мүмкін. Мұндай өзгеріс деректерді оқу электроникасында, борттық компьютерде деректерді сақтауда, суретті сығуда, Жерге тасымалдауда немесе кейінгі өңдеу процесінде орын алуы әбден мүмкін.

Сондықтан Curiosity камерасындағы оғаш нысан әзірге Марстағы тіршілік белгісі емес, камерадағы немесе деректерді өңдеудегі техникалық аномалия болуы ықтимал.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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