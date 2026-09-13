Үйде бағылған алып питон баланы жұтып қойды ма? Вьетнамдағы хабарлар дүрбелең тудырды
Вьетнамда алып питонға қатысты сұмдық оқиға болғаны туралы хабарламалар әлеуметтік желілерде кеңінен таралуда. Айтылуынша, үйде бағылған питон баланы жұтып қойған. Бұл ақпарат қоғам арасында үлкен алаңдаушылық тудырды.
Таралған мәліметтерде оқиғаның Вьетнамда болғаны және питонның үй жануары ретінде ұсталғаны айтылады.
Басты қауіп: жабайы жануарларды, әсіресе ірі жыландарды үйде ұстау елеулі қауіп төндіруі мүмкін. Питонның көлемі үлкен болып, жыртқыштық инстинкті күшті болуы мүмкін. Сол себепті оларды қарапайым үй жануары ретінде бағу қауіпсіздік мәселесін туындатады.
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