3 жасқа дейінгі баласы бар отбасылар үшін жаңа жүйе іске қосылады

·26K·Қоғам
3 жасқа дейінгі баласы бар отбасылар үшін жаңа жүйе іске қосылады

Жиында мұқтаж отбасыларды әлеуметтік қорғауды күшейту бойынша жаңа тәсілдер белгіленді. Әлеуметтік қорғау ұлттық агенттігіне жыл соңына дейін мұқтаж халықты «әлеуметтік тізілімге» енгізу жүйесін қайта қарау тапсырылды. Бұл туралы Президенттің баспасөз хатшысы Шерзод Асадовтың Telegram арнасында хабарланды.

Жаңа тәртіпте отбасын бағалауда тек табыс мөлшеріне ғана назар аударылмайды. Созылмалы аурулар, мүгедектік, көп балалылық, сондай-ақ отбасы мүшелерінің бірінің шетелде еңбек етіп жатқаны сияқты факторлар да есепке алынады.

Осы мақсатта мұқтаждықты анықтауда көп өлшемді бағалау жүйесіне көшу жоспарлануда. Бұл арқылы отбасының әлеуметтік жағдайына әсер ететін бірнеше факторды бірге есепке алу көзделіп отыр.

Жиында елдегі кедейлік деңгейі 3,9 пайызға төмендегені де атап өтілді. Алайда 3 жасқа дейінгі баласы бар отбасыларда бұл көрсеткіш орташа есеппен 6,5 пайызды құрап отыр.

Президент мұндай отбасыларды қолдау үшін ата-аналарды үйінен немесе махалладан шықпай жұмыс істеп, табыс табу мүмкіндігімен қамтамасыз ететін жүйе құрылатынын айтты.

«Бала күтімімен отырған ата-аналарды үйінде немесе махаллада жұмыспен және табыспен қамтамасыз ететін жүйені іске қосамыз», деді Президент.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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