Yulduz Usmonova концертке келмеді: Жанкүйерлер 4 сағат күтті
Dreampark-та өткізілуі жоспарланған концерт күтпеген жағдаймен аяқталды. Іс-шараның басты қонағы ретінде күтілген Өзбекстан халық әртісі Yulduz Usmonova концертке келмеді, бұл жағдай көптеген жанкүйерлердің наразылығын тудырды.
Dreampark қызметкерлерінің хабарлауынша, мұндай жағдай былтыр да орын алған. Сол кезде Yulduz Usmonova-ның орнына жедел түрде Ozodbek Nazarbekov шақырылып, концерттік бағдарлама жалғастырылған болатын.
Биыл да осыған ұқсас жағдай қайталанды. Әлеуметтік желілердегі видеолардың пікірлерінде кейбір көрермендер әртісті күтіп, төрт сағатқа жуық тік тұрғандарын және оның келмегеніне қатты ренжігендерін жазған.
Ұйымдастырушылар жиналған жанкүйерлердің көңіл-күйін көтеру және концертті жалғастыру мақсатында әнші Ziyoda-ны шақырды. Сондай-ақ, олар жанкүйерлерден туындаған қолайсыздық үшін кешірім сұрап, видео үндеу жариялады.
Алайда бұл оқиғада басты сұрақ ашық күйінде қалып отыр: жанкүйерлерден кім кешірім сұрауы керек еді — концертті ұйымдастырушылар ма, әртістің әкімшілігі ме, әлде әртістің өзі ме?
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