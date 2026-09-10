24 жастағы мукбанг блогері соңғы видеосынан кейін қайтыс болды
Мукбанг бағытында контент жасаған блогер Чэнь Цзы 24 жасында қайтыс болды. Ол 1,2 миллион жазылушысына Ганьфань Инъин деген атпен танымал еді. Блогер соңғы видеосын ауруханада түсіріп, онда «денсаулық бірінші орында» екенін атап өткеннен үш күн өткен соң көз жұмды.
Чэнь үлкен мөлшерде тамақ ішіп, кейін өзін құсуға мәжбүрлеуіне байланысты денсаулық мәселелері туралы бұрын да ашық айтқан. Оның 14 тамызда ауруханадан жүктеген соңғы видеосында қанындағы калий мөлшері қауіпті деңгейге дейін төмендеп кеткенін мәлімдеген.
Блогер 17 тамызда қайтыс болды. Оның ата-анасы 4 қыркүйекте интернеттегі хабарлама арқылы қызының қайтыс болғанын хабарлады. Алайда ресми медициналық қорытындыда оның өліміне нақты не себеп болғаны әзірге жарияланбады.
Чэнь қанындағы калий мөлшері 2,3 ммоль/л-ге дейін түскенін айтқан. Әдетте бұл көрсеткіш шамамен 3,5–5,5 ммоль/л аралығында болады. Ауруханаға түскенде калий мөлшері 2,5 ммоль/л болған және емдеуден кейін 3,3 ммоль/л-ге дейін көтерілген.
Блогер денсаулығына қатысты мәселелерді мойындаған
Мукбанг — блогер үлкен мөлшерде тамақ ішіп, аудиториямен сөйлесетін онлайн шоу түрі. Чэнь денсаулығындағы мәселелерді дәл осы мукбанг қызметімен байланыстырған және бұл жағдайға байланысты бұрын да ауруханаға жатқызылғанын айтқан.
Ол соңғы видеосында көп тамақ ішудің салдарынан калий мөлшері түсіп кеткенін білдірген. Сондай-ақ, сырттай бұл қызмет тартымды көрінгенімен, контент жасаудың артында түні бойы тамақ ішуге тура келетінін атап өткен.
Блогер жазылушыларына ақшаның маңызды екенін, бірақ денсаулық әрқашан бірінші орында тұруы керектігін еске салып, өз денесіне ұқыпты қарауға шақырған.
Шаньдун провинциясының Ляочэн қаласында тұрған Чэнь Қытайдың Kuaishou видеоплатформасында үлкен аудитория жинаған. Ол жерде 169 видео жүктеген. Мәліметтерге сәйкес, блогер бір жарнамалық трансляция кезінде 60–70 дана консервіленген жұмыртқа жеген.
Чэнь сонымен қатар, көбірек қаралым мен жоғары аудитория көрсеткіштеріне жету үшін контент жасаушыларға үлкен мөлшерде тамақ ішу қысымы күшейіп бара жатқаны туралы да айтқан.
Бұл жағдайдан хабардар тұлға блогерде ұзақ уақыт бойы калий мөлшерінің төмен болуына байланысты жүрек тоқтауы орын алғанын мәлімдеген. Алайда бұл ақпарат әзірге ресми расталмаған.
Мамандардың айтуынша, көп тамақ ішудің өзі әдетте калий мөлшерінің төмендеуіне әкелмейді. Алайда қайта-қайта өзін құсуға мәжбүрлеу немесе іш жүргізетін дәрілерді қолдану ауыр гипокалиемияны тудырып, жүрек ырғағының қауіпті бұзылуына себеп болуы мүмкін.
Чжэцзян госпиталінің жалпы тәжірибе бөлімінің дәрігері Чай Сичэн кейбір мукбанг контент жасаушылар түсірілім процесінен кейін ішкен тамақтарын шығаруға тырысатынын атап өткен.
«Тым ерте аяқталды»
Чэнь Цзыдің қайтыс болуы оның ата-анасы үшін ауыр қайғы болды.
«Жастықтың гүлденген шағында өмірі тым ерте аяқталды. Жұмақта азап болмасын. Тыныш ұйықта. Әкең мен анаң сені әрқашан сағынады», деп жазды марқұмның ата-анасы.
Блогердің Kuaishou-дағы парақшасы кейіннен өшірілді.
Чэнь Цзыдің өлімі үлкен мөлшерде тамақ ішуге негізделген экстремалды контенттің артында адам денсаулығына төнетін елеулі қауіптер болуы мүмкін деген алаңдаушылықты тағы да күшейтті.
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