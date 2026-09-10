24 жастағы мукбанг блогері соңғы видеосынан кейін қайтыс болды

·26.8K·Әлем
24 жастағы мукбанг блогері соңғы видеосынан кейін қайтыс болды

Мукбанг бағытында контент жасаған блогер Чэнь Цзы 24 жасында қайтыс болды. Ол 1,2 миллион жазылушысына Ганьфань Инъин деген атпен танымал еді. Блогер соңғы видеосын ауруханада түсіріп, онда «денсаулық бірінші орында» екенін атап өткеннен үш күн өткен соң көз жұмды.

Чэнь үлкен мөлшерде тамақ ішіп, кейін өзін құсуға мәжбүрлеуіне байланысты денсаулық мәселелері туралы бұрын да ашық айтқан. Оның 14 тамызда ауруханадан жүктеген соңғы видеосында қанындағы калий мөлшері қауіпті деңгейге дейін төмендеп кеткенін мәлімдеген.

Блогер 17 тамызда қайтыс болды. Оның ата-анасы 4 қыркүйекте интернеттегі хабарлама арқылы қызының қайтыс болғанын хабарлады. Алайда ресми медициналық қорытындыда оның өліміне нақты не себеп болғаны әзірге жарияланбады.

Чэнь қанындағы калий мөлшері 2,3 ммоль/л-ге дейін түскенін айтқан. Әдетте бұл көрсеткіш шамамен 3,5–5,5 ммоль/л аралығында болады. Ауруханаға түскенде калий мөлшері 2,5 ммоль/л болған және емдеуден кейін 3,3 ммоль/л-ге дейін көтерілген.

Блогер денсаулығына қатысты мәселелерді мойындаған

Мукбанг — блогер үлкен мөлшерде тамақ ішіп, аудиториямен сөйлесетін онлайн шоу түрі. Чэнь денсаулығындағы мәселелерді дәл осы мукбанг қызметімен байланыстырған және бұл жағдайға байланысты бұрын да ауруханаға жатқызылғанын айтқан.

Ол соңғы видеосында көп тамақ ішудің салдарынан калий мөлшері түсіп кеткенін білдірген. Сондай-ақ, сырттай бұл қызмет тартымды көрінгенімен, контент жасаудың артында түні бойы тамақ ішуге тура келетінін атап өткен.

Блогер жазылушыларына ақшаның маңызды екенін, бірақ денсаулық әрқашан бірінші орында тұруы керектігін еске салып, өз денесіне ұқыпты қарауға шақырған.

Шаньдун провинциясының Ляочэн қаласында тұрған Чэнь Қытайдың Kuaishou видеоплатформасында үлкен аудитория жинаған. Ол жерде 169 видео жүктеген. Мәліметтерге сәйкес, блогер бір жарнамалық трансляция кезінде 60–70 дана консервіленген жұмыртқа жеген.

Чэнь сонымен қатар, көбірек қаралым мен жоғары аудитория көрсеткіштеріне жету үшін контент жасаушыларға үлкен мөлшерде тамақ ішу қысымы күшейіп бара жатқаны туралы да айтқан.

Бұл жағдайдан хабардар тұлға блогерде ұзақ уақыт бойы калий мөлшерінің төмен болуына байланысты жүрек тоқтауы орын алғанын мәлімдеген. Алайда бұл ақпарат әзірге ресми расталмаған.

Мамандардың айтуынша, көп тамақ ішудің өзі әдетте калий мөлшерінің төмендеуіне әкелмейді. Алайда қайта-қайта өзін құсуға мәжбүрлеу немесе іш жүргізетін дәрілерді қолдану ауыр гипокалиемияны тудырып, жүрек ырғағының қауіпті бұзылуына себеп болуы мүмкін.

Чжэцзян госпиталінің жалпы тәжірибе бөлімінің дәрігері Чай Сичэн кейбір мукбанг контент жасаушылар түсірілім процесінен кейін ішкен тамақтарын шығаруға тырысатынын атап өткен.

«Тым ерте аяқталды»

Чэнь Цзыдің қайтыс болуы оның ата-анасы үшін ауыр қайғы болды.

«Жастықтың гүлденген шағында өмірі тым ерте аяқталды. Жұмақта азап болмасын. Тыныш ұйықта. Әкең мен анаң сені әрқашан сағынады», деп жазды марқұмның ата-анасы.

Блогердің Kuaishou-дағы парақшасы кейіннен өшірілді.

Чэнь Цзыдің өлімі үлкен мөлшерде тамақ ішуге негізделген экстремалды контенттің артында адам денсаулығына төнетін елеулі қауіптер болуы мүмкін деген алаңдаушылықты тағы да күшейтті.

ИнфлюенсерДенсаулық қауіптеріКалий тапшылығыЭкстремалды контентKuaishou
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

«Көмілген» қалыңдық та тергеу аясында қамауға алынды«Көмілген» қалыңдық та тергеу аясында қамауға алынды10.09, 17:14Келінге 52 келі алтын тағылды: той тексеріле бастадыКелінге 52 келі алтын тағылды: той тексеріле бастады09.09, 19:13Қолтырауын хайуанаттар бағының қызметкеріне шабуыл жасап, оны өлтірдіҚолтырауын хайуанаттар бағының қызметкеріне шабуыл жасап, оны өлтірді09.09, 18:56Ұлын құтқару үшін үйінде дәрі жасаған әкеҰлын құтқару үшін үйінде дәрі жасаған әке09.09, 15:1622 jastagı avstriyalıq sūluq aru kutilmaganda qaytıs boldı22 jastagı avstriyalıq sūluq aru kutilmaganda qaytıs boldı09.09, 14:31Түркияда 5 млн лиралық алтынмен жоғалған өзбекстандық келін табылдыТүркияда 5 млн лиралық алтынмен жоғалған өзбекстандық келін табылды08.09, 18:54
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Әлем жаңалықтар

Келінге 52 келі алтын тағылды: той тексеріле бастады
Келінге 52 келі алтын тағылды: той тексеріле бастады
Түркияда өзбекстандық келін 5 млн лиралық алтынмен жоғалып кетті
Түркияда өзбекстандық келін 5 млн лиралық алтынмен жоғалып кетті
Ұлын құтқару үшін үйінде дәрі жасаған әке
Ұлын құтқару үшін үйінде дәрі жасаған әке
Жас дәрігер жеке ауруханадағы алғашқы жұмыс күнінде қызметтен кетті
Жас дәрігер жеке ауруханадағы алғашқы жұмыс күнінде қызметтен кетті
Марста медузаға ұқсас жұмбақ нысан пайда болды
Марста медузаға ұқсас жұмбақ нысан пайда болды
Қиямет күні балығы шынымен бар ма? Ғалымдар жауап берді
Қиямет күні балығы шынымен бар ма? Ғалымдар жауап берді
Бетінің 95 пайыздан астамы түкпен қапталған үндістандық рекордшы
Бетінің 95 пайыздан астамы түкпен қапталған үндістандық рекордшы
«Хот-дог әпердім ғой!»: Мессидің ұлына беріп жатқан тәрбиесі желіде талқылануда
«Хот-дог әпердім ғой!»: Мессидің ұлына беріп жатқан тәрбиесі желіде талқылануда