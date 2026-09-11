«Аллаға қарсы шыға алмаймын»: Муниса Ризаева ұлы Алекстің өнер адамы болуы туралы...
Өзбек эстрадасының жарқын жұлдызы, ана бақытына жету жолында талай қиындықтар мен сынақтарды басынан өткерген әнші Муниса Ризаева ұлы Алекстің болашағына қатысты ең даулы сұраққа ақыры ашық жауап берді. Әлеуметтік желілерде танымал анасынан да көп назар мен махаббатқа ие болып үлгерген кішкентай Алекстің түсірілім алаңдарында өсіп жатқаны жанкүйерлердің қызығушылығын тудыруда. Бұрын «баламды ешқашан өнер адамы қылмаймын» деп кесіп айтқан әнші бүгін бұл пікірінен қайтты ма? Шоу-бизнестің қатыгез заңдарын өз тәнінде сезінген танымал ана неліктен өз шешімін қайта қарауға мәжбүр болды және көшеде адамдар Мунисаны емес, Алексті тани бастауы жұлдызды отбасында қандай өзгеріс тудыруда?
Триумф пен даңқ толқыны: Анасынан асып түскен кішкентай Алекс
Муниса Ризаеваның өмірі ана атағына ие болғаннан кейін мүлдем жаңа, жарқын кезеңге қадам басты:
«Мунисаны қойып, бәрі Алекс деп жатыр»: Әнші көлікте келе жатқан сәттерде адамдар терезеден қарап, жұлдызды әншіні емес, оның кішкентай ұлын қолпаштап шақырып жатқанын жымиыспен мойындады;
Түсірілімдер мен прожекторлар астындағы өмір: Сәби кезінен анасымен бірге гастрольдерде, түсірілім алаңдарында және өнер ортасында өсіп келе жатқан бала табиғи түрде сахна әлеміне сіңісіп барады;
Анаға шексіз бауыр басу: Түркияда екі апта бойы үзіліссіз бірге болған ана мен баланың қарым-қатынасы одан сайын нығайып, Алекс бір сәт те анасынсыз қала алмайтындай дәрежеде мейірім құшағында өсуде.
«Бәрі қалай басталған еді?»: Өнер азабы және ананың қатаң тыйымы
Мунисаның бұрын өз ұлын сахнадан аулақ ұстау ниеті бекер туындамаған:
Шоу-бизнестің көрінбейтін жарақаты: Муниса Ризаева өзбек өнерінің шыңына шыққанға дейін теңдессіз өсек-аяң, қызғаныш, психологиялық қысым мен жалаларды басынан өткерген;
Баланы қорғау инстинкті: Бұл қиын әрі суық сахна шөлін жақсы білетін ана ретінде ол баласының дәл сондай азапты жолды басып өтуін, жүрегінің жаралануын қаламаған еді;
«Балам бұл жолмен жүрмейді» шешімі: Сол себепті жұлдыз сұхбаттарында Алекстің мүлдем басқа, тыныш және қауіпсіз сала өкілі болуын армандағанын ашық айтып келген.
Сынбас жігер және бетбұрыс кезеңі: Ана тілегі мен Жаратушының тағдыры
Алайда өмір шындығы мен аналық махаббат Мунисаның көзқарастарын тағы бір мәрте илаһи тағдырға бағындыруға итермеледі:
«Әркімнің өз миссиясы бар»: Әнші адамның дүниеге өз міндетімен келетінін, егер Алекстің тағдырына өнер жолы жазылған болса, бұған қарсы тұра алмайтынын ерлікпен мойындады;
Қарсылықтан қолдауға: Өз жеке қалауын баласының дарынынан жоғары қоймау шешімі — аналық парасаттың ең жоғарғы үлгісі;
Шексіз махаббат: Муниса ана ретінде өз міндетін тек шексіз мейірім беру және баласының кез келген таңдауына сүйеніш бола білуде көреді.
«Менің қалауым басқа, бірақ әрбір адамның өз миссиясы бар. Алла солай жаратқан. Егер оның миссиясы осы болса, қарсылық білдірмеймін. Мен тек ана ретінде махаббат бере аламын және қолдай аламын. Өзім қаламас едім, бірақ ең бастысы — Алла не қаласа, сол болады. Аллаға қарсы шыға алмаймыз», — деп жүрегіндегі толғанысын ақтарды Муниса Ризаева.
Аналықтың жаңа шыңы және сахнадағы болашақ
Муниса Ризаеваның бұл сөздері жылдар бойы күресіп, қиындықтарды жеңген әйелдің рухани кемелденгенін көрсетті. Ол өз баласына жеке меншігіндей қарамайды, қайта оны Жаратушының аманаты және еркін тұлға ретінде қабылдайды. Егер ертең кішкентай Алекс қолына микрофон алып сахнаға шықса да, оның артында тек танымал әнші емес, өз қалауларын баласының бақыты үшін құрбан етуге дайын ұлы ана тұрғаны анық.
Сіздіңше, ата-ана өз баласының мамандық таңдауына қатаң араласуы керек пе, әлде Муниса Ризаева сияқты тағдырға және баланың еркін таңдауына жол берген дұрыс па? Көшелерде анасынан гөрі көбірек жанкүйерлер назарын аударып жүрген Алекс болашақта анасының даңқын жаңғырта ала ма? Өз шынайы пікірлеріңізді пікірлерде қалдырыңыз және аналық мейірім мен отбасылық құндылықтар көрініс тапқан бұл әсерлі мақаланы жақындарыңызбен бөлісіңіз!
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