BTS мүшесі Jungkook ауру балаларға 8,6 млрд сум қайырымдылық жасады
BTS тобының мүшесі Jungkook Сеул ұлттық университетінің балалар ауруханасына 1 миллиард вон, яғни шамамен 8,6 миллиард сум қайырымдылық жасады. Қаражат аз қамтылған отбасылардағы балаларды емдеу шығындарын жабуға және аурухананың Integrated Care Center жобасын қолдауға бағытталады. Бұл туралы Allkpop хабарлады.
Jungkook ауруханаға бұл қаражатты тағы да қайырымдылық ретінде бергенімен назар аударды. Ол 2023 жылы да дәл осы ауруханаға 1 миллиард вон бөлген болатын. Осылайша, оның ауруханаға жасаған жалпы қайырымдылығы 2 миллиард вонды құрады.
«Бұл қаражат ауру балаларға көмектеседі және олар сау күлкімен күле алады деп үміттенемін», - деген еді Jungkook 2023 жылғы қайырымдылық кезінде.
Әншінің кезекті қайырымдылығы аз қамтылған отбасылардың балаларын емдеуге қолдау көрсетуге бағытталған.
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