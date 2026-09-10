«Көмілген» қалыңдық та тергеу аясында қамауға алынды
Түркияның Ван уәлаятында сәнді тойымен көпшіліктің назарына іліккен ерлі-зайыптыларға қатысты тергеуде жаңа бетбұрыс орын алды. Той кезінде тағылған алтын, зергерлік бұйымдар, шетел валютасы мен түрік лирасының шығу тегі тексерілуде.
Тойдан кейін күйеу жігіт — Мехмет Фатих Танчалан қолға түскен болатын. Енді оның жұбайы Чағлы Өздің де қамауға алынғаны белгілі болды.
Мәліметтерге сәйкес, ерлі-зайыптылардың 6 қыркүйекте Ван уәлаяты Тушба ауданындағы «Parla Delux» тойханасында өткен тойы тергеушілердің назарын аударған. Той кезіндегі әшекейлердің жалпы құны 44 миллион түрік лирасы екені айтылған.
Тойда Чағлы Өздің мойнында ірі алтын алқа, қолдарында көптеген білезіктер, үлкен сырғалар мен алтын тәжге ұқсас зергерлік бұйымдар болғаны атап өтілген. Сондай-ақ, ерлі-зайыптыларға қомақты мөлшерде шетел валютасы мен түрік лирасы сыйға тартылған.
Құқық қорғау органдары тойдағы алтын мен басқа да құндылықтардың қайнар көзін анықтау үшін Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесінің (MASAK) сараптамасын сұратқан.
Ван Бас прокуратурасы болса, Танчаланға қатысты интернетте тараған материалдар негізінде бірқатар қылмыстар бойынша тергеу бастады. Ол қылмыстық жолмен алынған мүлікті заңдастырды деген күдікпен қамауға алынды.
Қазіргі таңда Чағлы Өздің де қамауға алынуына байланысты жайттар зерттелуде. Той кезіндегі бейнежазбалар, ерлі-зайыптылардың киімдері мен тағылған қымбат бұйымдар да тексеру аясына енгізілді.
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