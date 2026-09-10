Лақап атпен танымал болған танымал өнерпаздардың шын есім-жөндері
Өзбек шоу-бизнесінде жанкүйерлерге жақсы таныс көптеген өнерпаздар сахнада лақап атпен немесе шығармашылық есіммен өнер көрсетеді. Олардың кейбірінің шын есім-жөндері көпшілікке онша таныс емес. Төменде осындай танымал өнерпаздардың өмірі мен шығармашылығына көз жүгіртеміз.
Али Отажонов — шын есім-жөні Алишер Уразметов. Ол 1987 жылы 30 шілдеде Хорезм облысында дүниеге келген. Әнші «Sevgi», «Kelinchak», «Go‘zalim» және «Umr o‘tar» секілді әндерімен жанкүйерлердің сүйіспеншілігіне бөленген. Сондай-ақ, ол актер ретінде де қызмет етіп, «Ayriliq», «Ojiza», «Demak sevasan», «Meni kechir» және «9-raqamli bemor» фильмдерінде рөл сомдаған.
Али Отажонов Өзбекстан халық әртісі Ортиқ Отажоновтың немересі болып табылады және танымал өнерпаздар әулетінің жалғастырушысы саналады. Оның шын тегі Уразметов болғанымен, атасының рұқсатымен және батасымен Отажонов тегімен өнер көрсеткен. Әншінің Мәриям есімді қызы бар.
Алишер Файз — шын есім-жөні Алишер Турдиев. Ол 1984 жылы 27 қаңтарда Наманган облысы Норин ауданында дүниеге келген. Алишер Файз өзбек шоу-бизнесінде әнші, ақын және композитор ретінде танымал. Ол 2005 жылдан бері кәсіби өнерпаз ретінде қызмет етіп келеді. Әншінің «Yarashibdi», «Alvido», «Ko‘rishamiz», «Baxtlimisan, ayt» секілді әндері жанкүйерлер арасында танымал.
Шахзода
Шахзода — шын есімі Зилола Мусаева. Ол 1979 жылы 28 шілдеде Ферғана облысында дүниеге келген. Әнші «Baxtliman», «Bir dona», «Qo‘llar tepaga», «Hayati», «Qaynona», «Chicco», «Yor-yorlar» және «Shunchaki» секілді әндерімен танымал. Сондай-ақ, Шахзода актриса ретінде «Zumrad va Qimmat», «Fotima va Zuhra», «Majruh», «Sevinch», «O Maryam, Maryam» секілді фильмдерде рөл сомдаған. Өнерпаздың екі ұлы — Холид және Солих Йўлдошевтер бар.
Сардор Рахимхон
Сардор Рахимхон — шын есім-жөні Санжар Рахимов. Ол 1981 жылы 3 қыркүйекте Ташкент қаласында дүниеге келген. Әнші және радио жүргізуші ретінде танымал Сардор Рахимхон 2005–2018 жылдары шоу-бизнес саласында қызмет еткен. Ол 2006 жылы «Nihol» сыйлығымен марапатталған, 2009 жылы болса «Өзбекстанда еңбек сіңірген әртіс» құрметті атағына ие болған.
Сардор Рахимхонның «Favvora», «Kechmish», «Hayolimda», «Baxtliman», «Bir donasan», «Bilsang bas», «Ishonmasman», «Yorim bo‘lsang», «Jonginam», «Yaqinlarimga» және «Bayram bugun» секілді әндері жанкүйерлер арасында танымал.
Ол 2019 жылдан бері қайырымдылық және гуманитарлық қызметке де назар аударып келеді. Оның бастамасымен «Yurak amri» гуманитарлық жобасы ұйымдастырылған. 2020 жылы Сардор Рахимхон «Mehr-saxovat» төсбелгісімен марапатталған. 2023 жылғы 1 қарашада болса «Vaqf» қайырымдылық қоғамдық қоры басшысының орынбасары — қайырымдылық істері жөніндегі директоры болып тағайындалған.
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