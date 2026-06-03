Өзбекстанда кәсіпкерлер үшін салық төлеу жүйесі жеңілдетілді
Елімізде шағын және орта бизнес өкілдерін қолдау, олардың еркін қызмет етуі үшін кең мүмкіндіктер жасау бағытында кезекті тарихи және аса маңызды қадам жасалды. Құрметті Президентіміз қол қойған жаңа жарлыққа сәйкес, кәсіпкерлік субъектілері үшін қосылған құн салығын (ҚҚС) міндетті түрде төлеуге көшу айналым шегі 1 миллиард сумнан 5 миллиард сумға дейін арттырылды.
Мемлекет басшысының көмекшісі Саида Мирзиёева осы қуанышты жаңалық пен реформаның нақты мақсаты туралы өз пікірін білдірді.
Жасанды кедергілер мен мәжбүрлі бөлінуге шек қойылады
Өз мәлімдемесінде Саида Мирзиёева кәсіпкерлердің бұрын тап болған ең ауыр мәселелерінің біріне тоқталды. Оның атап өтуінше, бұрынғы жүйеде белгіленген 1 миллиард сумдық төменгі шектің салдарынан көптеген кәсіпкерлер артық салық жүктемесінен қашу мақсатында өз бизнесін жасанды түрде бірнеше ұсақ бөлікке бөлуге мәжбүр болған.
«Жаңа жарлықтың арқасында бизнес енді өз қызметін жасанды түрде ұсақтауға және бөлуге мәжбүр болмайды», — деп ризашылықпен атап өтті Президент көмекшісі.
Реформа кімдерге жеңілдік жасайды?
Бұл жаңа тәртіп пен экономикалық жеңілдік бірінші кезекте халықпен тікелей жұмыс істейтін төмендегі сала өкілдеріне үлкен даму жігерін сыйлайды:
Отбасылық кәсіпорындар мен дүкендер: Махаллалардағы шағын сауда нүктелері артық қағазбастылық пен салық алаңдаушылығынсыз жұмыс істейді.
Қоғамдық тамақтану орындары: Кафе мен мейрамханалар өз айналым қаражаттарын кеңейту мүмкіндігіне ие болады.
Қызмет көрсету саласы: Халыққа әртүрлі бағытта қызмет көрсететін провайдерлер мен сервистік орталықтар дамиды.
Экономика үшін жаңа серпін
Шектің 5 миллиард сумға дейін бес есе кеңейтілуі еліміздегі мыңдаған адал кәсіпкерге салық режимін мәжбүрлі түрде өзгертпей, алаңсыз дамуын жалғастыруға мүмкіндік береді. Сарапшылардың пікірінше, бұл қадам көлеңкелі экономика үлесін азайтып, жақын болашақта Өзбекстанның жалпы экономикалық өсу қарқынына өте күшті және оң серпін беретіні сөзсіз.
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