3 қарашаға арналған валюта бағамдары жарияланды
Өзбекстан Орталық банкі 2026 жылғы 3 қарашаға арналған шетел валюталарының ресми бағамдарын жариялады. Оған сәйкес, доллар 81,81 сўмға арзандап, 11 941,65 сўмды құрады.
• Еуро 78,46 сўмға арзандап, 13 383,01 сўм болды.
• Ресей рублі 1,79 сўмға арзандап, 147,65 сўмды құрады.
• Фунт стерлинг 128,96 сўмға арзандап, 16 017,34 сўм болды.
• Жапон иенасы 0,98 сўмға арзандап, 75,61 сўмды құрады.
• Швейцария франкі 97,93 сўмға арзандап, 14 555,89 сўм болды.
• Қытай юаны 11,16 сўмға арзандап, 1 796,17 сўмды құрады.
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