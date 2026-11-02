3 қарашаға арналған валюта бағамдары жарияланды

·18K·Экономика
3 қарашаға арналған валюта бағамдары жарияланды

Өзбекстан Орталық банкі 2026 жылғы 3 қарашаға арналған шетел валюталарының ресми бағамдарын жариялады. Оған сәйкес, доллар 81,81 сўмға арзандап, 11 941,65 сўмды құрады.

• Еуро 78,46 сўмға арзандап, 13 383,01 сўм болды.

• Ресей рублі 1,79 сўмға арзандап, 147,65 сўмды құрады.

• Фунт стерлинг 128,96 сўмға арзандап, 16 017,34 сўм болды.

• Жапон иенасы 0,98 сўмға арзандап, 75,61 сўмды құрады.

• Швейцария франкі 97,93 сўмға арзандап, 14 555,89 сўм болды.

• Қытай юаны 11,16 сўмға арзандап, 1 796,17 сўмды құрады.

Өзбекстан Орталық банкіВалюта бағамыАҚШ долларыЭкономикаҚаржы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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