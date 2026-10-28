29 қазанға арналған валюта бағамдары жарияланды

·13.1K·Экономика
29 қазанға арналған валюта бағамдары жарияланды

2026 жылғы 29 қазандағы жағдай бойынша шетел валюталарының сөмге қатысты бағамдары ұсынылды. Мәліметтерге сәйкес, АҚШ доллары 12 004,02 сөмге, еуро 13 361,67 сөмге тең болды. Британ фунт стерлингі 15 950,94 сөм, ал Швейцария франкі 14 467,90 сөм деңгейінде тіркелді.

Басқа валюталардың көрсеткіштері төмендегідей:

• Ресей рублі: 148,80 сөм (+0,76 сөм).

• Жапон иені: 76,02 сөм (+0,47 сөм).

• Қытай юані: 1800,68 сөм (+13,08 сөм).

• АҚШ доллары: 12 004,02 сөм (+85,04 сөм).

• Еуро: 13 361,67 сөм (+77,97 сөм).

• Британ фунт стерлингі: 15 950,94 сөм (+74,86 сөм).

• Швейцария франкі: 14 467,90 сөм (+86,89 сөм).

Көрсетілген өзгерістер барлық жеті валюта бағамының алдыңғы мәнге қарағанда өскенін білдіреді. Мәліметтер 29 қазан күнгі жағдай бойынша берілген, алдағы күндері бағамдар тағы да өзгеруі мүмкін.

Валюта бағамыОрталық банкАҚШ долларыСөмЭкономика
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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