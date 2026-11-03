4 қарашаға арналған валюта бағамдары жарияланды
Өзбекстан Орталық банкі 2026 жылғы 4 қарашаға арналған шетел валюталарының ресми бағамдарын жариялады. Оған сәйкес, доллар 29,94 сумға арзандап, 11 911,71 сумды құрады.
• Еуро 63,34 сумға арзандап, 13 319,67 сум болды.
• Ресей рублі 1,16 сумға арзандап, 146,49 сумды құрады.
• Фунт стерлинг 42,55 сумға арзандап, 15 974,79 сум болды.
• Жапон иені 0,34 сумға арзандап, 75,27 сумды құрады.
• Швейцария франкі 18,78 сумға арзандап, 14 537,11 сум болды.
• Қытай юаны 10,95 сумға арзандап, 1 785,22 сумды құрады.
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