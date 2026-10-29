30 қазанға арналған валюта бағамдары жарияланды
Өзбекстан Орталық банкі 2026 жылғы 30 қазанға арналған шетел валюталарының ресми бағамдарын жариялады. Оған сәйкес, доллар 62,20 сўмға қымбаттап, 12 066,22 сўмды құрады.
• Еуро 77,97 сўмға қымбаттап, 13 361,67 сўм болды.
• Ресей рублі 0,76 сўмға қымбаттап, 148,80 сўмды құрады.
• Фунт стерлинг 74,86 сўмға қымбаттап, 15 950,94 сўм болды.
• Жапон иенасы 0,47 сўмға қымбаттап, 76,02 сўмды құрады.
• Қытай юаны 10,68 сўмға қымбаттап, 1 811,36 сўм болды.
• Швейцария франкі 86,89 сўмға қымбаттап, 14 467,90 сўмды құрады.
Пікірлер 0
…