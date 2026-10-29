30 қазанға арналған валюта бағамдары жарияланды

·18.2K·Экономика
30 қазанға арналған валюта бағамдары жарияланды

Өзбекстан Орталық банкі 2026 жылғы 30 қазанға арналған шетел валюталарының ресми бағамдарын жариялады. Оған сәйкес, доллар 62,20 сўмға қымбаттап, 12 066,22 сўмды құрады.

• Еуро 77,97 сўмға қымбаттап, 13 361,67 сўм болды.

• Ресей рублі 0,76 сўмға қымбаттап, 148,80 сўмды құрады.

• Фунт стерлинг 74,86 сўмға қымбаттап, 15 950,94 сўм болды.

• Жапон иенасы 0,47 сўмға қымбаттап, 76,02 сўмды құрады.

• Қытай юаны 10,68 сўмға қымбаттап, 1 811,36 сўм болды.

• Швейцария франкі 86,89 сўмға қымбаттап, 14 467,90 сўмды құрады.

Өзбекстан Орталық банкіВалюта бағамыАҚШ долларыЭкономикаҚаржы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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