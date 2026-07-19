Ўзбекистонлик афсона ЖЧ-2026 финали ҳисобини айтди: Месси гол урадими?

·0·Спорт
Ўзбекистонлик афсона ЖЧ-2026 финали ҳисобини айтди: Месси гол урадими?

Ўзбекистон гимнастикаси афсонаси Оксана Чусовитина ЖЧ–2026 финалида Аргентина миллий жамоасини қўллаб-қувватлашини маълум қилди. Олимпия чемпионлиги учун кураш нималигини яхши биладиган спортчи ҳал қилувчи баҳснинг эҳтимолий ҳисобини ҳам тахмин қилди.

Унинг фикрича, Испания ва Аргентина ўртасидаги финалда кичик деталлар ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Аммо Чусовитинанинг Мессига нисбатан ишончи алоҳида.

Чусовитина Аргентина тарафида

Журналистлар билан суҳбатда Чусовитина финални Аргентинага мухлислик қилиб томоша қилишини айтди.

«Мен Аргентина учун қайғуриб томоша қиламан. Қайси жамоа бугун яхшироқ ўйнаса, ўша ғалаба қозонади. Ҳар бир терма жамоанинг ўз мухлислари бор, мен эса аргентиналикларни қўллаб-қувватлайман».

1992 йилги Олимпиадада жамоавий баҳслар бўйича чемпион бўлган Чусовитина саккизта ёзги Олимпия ўйинларида иштирок этган гимнастика тарихидаги ноёб спортчилардан бири ҳисобланади.

У финал учун аниқ ҳисобни танлади

Машҳур гимнастканинг тахминига кўра, Аргентина Испанияни минимал устунлик билан мағлуб этиши мумкин.

«Менимча, ҳисоб 2:1 бўлади. Месси эса албатта гол уради», — деди Чусовитина.

39 ёшли Лионель Месси Аргентинанинг финалгача етиб келишида асосий фигуралардан бири бўлди. Унинг учун ушбу учрашув жаҳон чемпионатларидаги эҳтимолий сўнгги ўйин бўлиши мумкин. Аргентина кетма-кет иккинчи, Испания эса тарихидаги иккинчи чемпионлик учун курашади.

«Мағлубиятни ҳам муносиб қабул қилиш керак»

Чусовитина ижтимоий тармоқларда Аргентинага турнир давомида ёрдам берилгани ҳақидаги баҳсларга ҳам муносабат билдирди.

«Мағлубиятни ҳам муносиб қабул қила билиш керак. Ғалабага энг кучли жамоа лойиқ».

Унинг фикрича, турли гумон ва айбловлардан кўра, финалда қайси жамоа кучлироқ ўйин кўрсатиши муҳим.

Финалда икки авлод тўқнашади

Испания финалга мағлубиятсиз ва мустаҳкам ҳимоя билан етиб келди. Аргентина эса тажриба, характер ва ҳал қилувчи дақиқаларда натижа чиқариш қобилиятига таянмоқда.

Баҳснинг рамзий қарама-қаршилиги Лионель Месси ва Испаниянинг ёш етакчиси Ламин Ямал ўртасида кечади. Бир томонда фаолиятининг сўнгги босқичидаги афсона, иккинчи томонда эса янги авлод юлдузи.

Чусовитинанинг тахмини тайёр: 2:1 ва Мессидан гол. Энди бу прогноз қанчалик аниқ чиқишини майдон кўрсатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деклан Рисе Англия тарихида янги рекорд ўрнатди: Кейн ва Бекхам ортда қолдиДеклан Рисе Англия тарихида янги рекорд ўрнатди: Кейн ва Бекхам ортда қолдиБугун, 18:40Гарри Кейн интервю бераётган вақтда полиция аралашишига тўғри келдиГарри Кейн интервю бераётган вақтда полиция аралашишига тўғри келдиБугун, 18:35Макгрегорнинг ўзбек спарринг шериги АҚШ визасини олдиМакгрегорнинг ўзбек спарринг шериги АҚШ визасини олдиБугун, 18:19Беллингем бронзадан сўнг Англиянинг кейинги мақсадини айтдиБеллингем бронзадан сўнг Англиянинг кейинги мақсадини айтдиБугун, 18:13Холлоуэй UFC’га шарт қўйди: навбатда ким бўлади?Холлоуэй UFC’га шарт қўйди: навбатда ким бўлади?Бугун, 18:11Неймар ўзига 17 миллион фунтлик суперяхта совға қилди: Бразилиялик юлдузнинг янги овунчоğиНеймар ўзига 17 миллион фунтлик суперяхта совға қилди: Бразилиялик юлдузнинг янги овунчоğиБугун, 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди