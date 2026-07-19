Ўзбекистонлик афсона ЖЧ-2026 финали ҳисобини айтди: Месси гол урадими?
Ўзбекистон гимнастикаси афсонаси Оксана Чусовитина ЖЧ–2026 финалида Аргентина миллий жамоасини қўллаб-қувватлашини маълум қилди. Олимпия чемпионлиги учун кураш нималигини яхши биладиган спортчи ҳал қилувчи баҳснинг эҳтимолий ҳисобини ҳам тахмин қилди.
Унинг фикрича, Испания ва Аргентина ўртасидаги финалда кичик деталлар ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Аммо Чусовитинанинг Мессига нисбатан ишончи алоҳида.
Чусовитина Аргентина тарафида
Журналистлар билан суҳбатда Чусовитина финални Аргентинага мухлислик қилиб томоша қилишини айтди.
«Мен Аргентина учун қайғуриб томоша қиламан. Қайси жамоа бугун яхшироқ ўйнаса, ўша ғалаба қозонади. Ҳар бир терма жамоанинг ўз мухлислари бор, мен эса аргентиналикларни қўллаб-қувватлайман».
1992 йилги Олимпиадада жамоавий баҳслар бўйича чемпион бўлган Чусовитина саккизта ёзги Олимпия ўйинларида иштирок этган гимнастика тарихидаги ноёб спортчилардан бири ҳисобланади.
У финал учун аниқ ҳисобни танлади
Машҳур гимнастканинг тахминига кўра, Аргентина Испанияни минимал устунлик билан мағлуб этиши мумкин.
«Менимча, ҳисоб 2:1 бўлади. Месси эса албатта гол уради», — деди Чусовитина.
39 ёшли Лионель Месси Аргентинанинг финалгача етиб келишида асосий фигуралардан бири бўлди. Унинг учун ушбу учрашув жаҳон чемпионатларидаги эҳтимолий сўнгги ўйин бўлиши мумкин. Аргентина кетма-кет иккинчи, Испания эса тарихидаги иккинчи чемпионлик учун курашади.
«Мағлубиятни ҳам муносиб қабул қилиш керак»
Чусовитина ижтимоий тармоқларда Аргентинага турнир давомида ёрдам берилгани ҳақидаги баҳсларга ҳам муносабат билдирди.
«Мағлубиятни ҳам муносиб қабул қила билиш керак. Ғалабага энг кучли жамоа лойиқ».
Унинг фикрича, турли гумон ва айбловлардан кўра, финалда қайси жамоа кучлироқ ўйин кўрсатиши муҳим.
Финалда икки авлод тўқнашади
Испания финалга мағлубиятсиз ва мустаҳкам ҳимоя билан етиб келди. Аргентина эса тажриба, характер ва ҳал қилувчи дақиқаларда натижа чиқариш қобилиятига таянмоқда.
Баҳснинг рамзий қарама-қаршилиги Лионель Месси ва Испаниянинг ёш етакчиси Ламин Ямал ўртасида кечади. Бир томонда фаолиятининг сўнгги босқичидаги афсона, иккинчи томонда эса янги авлод юлдузи.
Чусовитинанинг тахмини тайёр: 2:1 ва Мессидан гол. Энди бу прогноз қанчалик аниқ чиқишини майдон кўрсатади.
…