Әлішер Ұзақов тойдағы бір реттік қызметінің құнын жариялады

·16.9K·Мәдениет
Әлішер Ұзақов тойдағы бір реттік қызметінің құнын жариялады

Актер және әнші Әлішер Ұзақов «Intervyu TV» бағдарламасындағы сұхбатында өзбек тойларындағы бір реттік қызмет құны туралы айтты.

Сұхбат барысында одан «Өзбек тойларындағы ең қымбат әртіс кім?» деп сұралғанда, Әлішер Ұзақов қысқаша «Білмеймін», деп жауап берді.

Осыдан кейін журналист оның бір реттік қызметі 3 мың доллардан басталатынын және ол өзі білетін ең қымбат әртіс екенін айтып, бұл ақпараттың рас-өтірігін сұрады.

«Иә, солай. Енді ең қымбаты мен болдым ба?» — деді Әлішер Ұзақов әзілмен.

Журналист 3 мың долларға бір реттік қызмет аясында неше ән орындалатынына қызықты. Әнші бұл бағаға үш-төрт ән орындалатынын айтты.

Әлішер Ұзақов негізінде той қызметтеріне жиі шықпайтынын атап өтті. Оның айтуынша, кейбір отбасылар дәл оның орындауындағы, атап айтқанда, «Oshiq yurak» немесе «Nahotki» сияқты әндерін естігісі келіп шақырғысы келгенде, осындай баға айтылуы мүмкін.

«Сондай жастар, сондай отбасылар бар, 'Әлішер Ұзақ керек, дәл 'Oshiq yurak' әні керек', дейтіндер болады. 'Nahotki' керек, дейтіндер болады. Сонда осындай баға айтылады. Бұл аз ба?» — деді әнші.

Журналисттің «Аздап қосу керек, аз», деген әзіліне Әлішер Ұзақов та күліп жауап берді.

«5 мың қыламыз ба? Ризықта бәрібір. Сондықтан да тойларға көп шығылмайды. Болса, бір-екі немесе үш осындай болып қалуы мүмкін», — деді ол.

Сұхбат барысында журналист әншінің уақыты болса, 3 мың долларға тойға шығуы мүмкін екенін, уақыты болмаса ұсыныстан бас тартуы ықтимал екенін айтты. Әлішер Ұзақов болса жақында сондай жағдай болғанын еске алды.

«Болды, жақында сондай да болды. Бара алмадым. Өйткені оған дейін басқа жұмыс алынып қойылып, тауға кетіп қалу керек болып қалған еді. Сондықтан шығып кетіп қалдық», — деді актер.

Ақпарат үшін, Әлішер Ұзақов «Oshiq yurak», «Nahotki» сияқты әндерімен және кино мен сериалдардағы рөлдерімен танымал.

Сіздіңше, әртістің тойдағы бір реттік қызметіне 3 мың доллар төлеу өзін ақтай ма? Пікіріңізді түсініктемелерде жазып қалдырыңыз.

Әлішер ҰзақовБір реттік қызметOshiq yurakNahotkiӨзбекстан
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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