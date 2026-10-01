Жавохир Синдаров «Той қашан?» деген сұрақтарға жауап берді

·94.7K·Мәдениет
Жавохир Синдаров «Той қашан?» деген сұрақтарға жауап берді

Өзбекстандық шахматшы Жавохир Синдаровпен өткен сұхбатта одан ел біріншілігін жеңіп алғаны және бұл жетістіктен кейінгі әсерлері туралы сұралды.

Шахматшы Қытай, Үндістан және АҚШ сияқты мықты командаларды жеңіп, Олимпиада чемпиондығын иелену үлкен толқыныс сыйлағанын атап өтті. Алайда, оның айтуынша, ең үлкен толқыныс чемпиондықтан кейін Өзбекстан Президентімен болған кездесу кезінде орын алған.

«Қытай, Үндістан және Америка сияқты өте мықты командаларды жеңіп, Олимпиада чемпиондығын иеленгенімізде, әрине, толқыныс болады. Бірақ ең үлкен толқыныс бәрібір чемпиондықтан кейін Елбасымызбен болған кездесуде болды. Мен өте қуаныштымын, елімізде шахматқа осындай көңіл бөлініп жатқанына», — деді Жавохир Синдаров.

Сұхбат барысында шахматшыға жеке өміріне қатысты сұрақ та қойылды. Әлеуметтік желілерде Жавохир Синдаров пен Бибисара Асаубаеваның бірге көрінуі жиі талқыланатындықтан, одан «Той қашан?» деп сұралды.

Жавохир Синдаров болса, әзірге басты назары спорттағы мақсаттарына аударылғанын білдірді.

«Мақсатым әлі әлем тәжі үшін күресу. Әзірге ол нәрселерге назарымды аудара алмаймын. Кейінірек назар аударамыз», — деп жауап берді шахматшы.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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