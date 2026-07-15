Жавохир мен Бибісараның футболкалары әлеуметтік желіде қызу талқыланды
Қазақстандық танымал шахматшы Бибісара Асаубаева мен өзбекстандық гроссмейстер Жавохир Синдоров бұл жолы ерекше образдарымен жанкүйерлердің назарын аударды. Шахмат әлемінің қос жас жұлдызы бір-бірінің суреті бейнеленген футболкалар киіп, әлеуметтік желіде қызу талқылауға себеп болды.
Бибісара Асаубаева өзінің Instagram парақшасында Жавохир Синдоровпен бірге түскен суреттерін жариялады. Суреттерде Асаубаева Жавохир Синдоровтың суреті және «Менің сүйікті гроссмейстерім» деген жазуы бар футболка кисе, Жавохир Синдоров Бибісараның суреті бейнеленген әрі «Тағы бір “ханшайымды” қолға түсірдім» деген жазуы бар футболкамен көрінді.
Асаубаева жазбаға пікір қалдырып: «Жавохир үшін ең танымал жанкүйерлер пікірлерінің бірін пайдаландым», деп жазды.
Еске сала кетейік, бұл екі гроссмейстер бұған дейін де бірнеше рет бірге көрінген. Атап айтқанда, Бибісара Асаубаева Норвегияда өткен шахмат турнирінде жеңіске жеткеннен кейін, ол Жавохир Синдоровпен бірге Монакода өткен «Формула-1» жарысын тамашалаған.
Көп ұзамай жас шахматшылар Париждегі әйгілі «Диснейленд» саябағына да бірге барған. Кейін олардың Франция астанасы Парижде бірге уақыт өткізгенін көрсететін суреттер әлеуметтік желіде кең таралып, жанкүйерлер арасында түрлі пікірталас тудырған еді.
Бұл жолы олардың бір-бірінің суреті бейнеленген футболкалармен көрінуі интернет қолданушыларының назарын бұрынғыдан да қатты аударды.
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