Ozoda Nursaidova тоқтатылған концерт билеттерінің ақшасын қайтару мәселесіне қатысты пікір білдірді
Әнші Ozoda Nursaidovaәпкесінің сырқаттануына байланысты тоқтатылған концерттердің билет ақшасын қайтару мәселесі талқылануда. Әнші әлеуметтік желідегі парақшасы арқылы осы жағдайға түсініктеме беріп, жанкүйерлердің өтініштеріне жауап қайтарды.
Ozoda Nursaidovaжазғандай, Термездегі концертке сатылған билеттер құнының 100 пайызы ұйымдастырушыларға қайтарылған. Алайда, ол ұйымдастырушылармен байланысқанда қаражат толық қайтарылды деп айтылғанымен, кейбір жанкүйерлер әлі күнге дейін ақшаларын ала алмай жүргеніне наразы екенін атап өтті.
Ozoda Nursaidova билет ақшасын қайтарып ала алмаған жанкүйерлерге тиісті мекемелерге жүгінуге кеңес берді. Сондай-ақ, бұл мәселе бойынша наразылығы бар адамдарды пікірлерде өз ойларын жазып қалдыруға шақырды.
Әншінің айтуынша, бұл мәселе бойынша оның жеке хабарламалар бөліміне де көптеген өтініштер келіп түскен.
Әзірге билет ақшасын қайтару процесінде туындаған жағдайлар және кейбір жанкүйерлердің қаражатты неліктен ала алмай жатқаны туралы қосымша ақпарат берілмеді.
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