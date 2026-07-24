Хуррият Исроилова Юлдуз Усманова мен Озода Нурсаидованың қандай студент болғанын айтты

·23.2K·Мәдениет
Хуррият Исроилова Юлдуз Усманова мен Озода Нурсаидованың қандай студент болғанын айтты

Өзбекстанда еңбек сіңірген әртіс Хуррият Исроилова «Омон-омон» бағдарламасына қонақ болып, шәкірттері — Юлдуз Усманова мен Озода Нурсаидованың студенттік жылдары туралы естеліктерімен бөлісті.

Оның айтуынша, консерваторияның дәстүрлі орындаушылық бөлімінде алғаш Юлдуз Усмановаоқыған, бір-екі жылдан кейін бұл бөлімге Озода Нурсаидова да түскен. Олардың қарым-қатынасы мен өзін ұстауынан болашақта танымал өнерпаз болатыны байқалып тұрған. Екеуі де жақсы студент болған. Ол кезде Юлдузхон да, Озодахон да тойларға барып, жақсы шығармашылықпен айналысқан. Алайда екеуі де өте тік мінезді болғандықтан, оларға жиі «тілді тыйыңдар» деп ақыл айтатынмын.

Хуррият Исроилованың айтуынша, әсіресе Озода Нурсаидоваға үлкендерді құрметтеу және өнерімен өз орнын табу туралы талай рет кеңес берген. Оның пікірінше, біз өнерге келген кезде мұндай бәсекелестік пен көреалмаушылық деген болмаған. 90-жылдардан кейін өнер әлемінде бәсекелестік, бірін-бірі көре алмау және аяқтан шалу жағдайлары көбейген.

Кейде Озода сабаққа келмей қалғанда ашуланып: «Озода емес, Нурсаид, қайдасың?» деп ұрысатынмын. Ал ол үнемі: «Қазір, жолдамын», дейтін, бірақ бәрібір сабаққа кешігіп келетін. Бес-алты сағаттық жаттығу аяқталар кезде кіріп келіп: «Айналайын, Хуррият апа, тойда едім, бөгеліп қалдым», деп кешірім сұрайтын.

«Юлдузхонды да, Озодахонды да туған сіңлілерімдей жақсы көрдім. Олар да мені құрметтеді. Адамның қадірі мен абыройы, ең алдымен, оның қарым-қатынасына байланысты», — деп сөзін аяқтады өнерпаз.

Хуррият ИсроиловаЮлдуз УсмановаОзода НурсаидоваӨзбекстан
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Алғаш рет ұйымдастырылған «Mini Miss Өзбекстан 2026» байқауының жеңімпазы анықталды!Алғаш рет ұйымдастырылған «Mini Miss Өзбекстан 2026» байқауының жеңімпазы анықталды!11.08, 05:28Райхон Уласенова ұлының тойында Азизбекпен вальс биледіРайхон Уласенова ұлының тойында Азизбекпен вальс биледі08.08, 12:42Өзбек көрермені сүйіп көрген «Ошин» сериалы арқылы танылған жапон актрисасы туралы сіз білмеген деректерӨзбек көрермені сүйіп көрген «Ошин» сериалы арқылы танылған жапон актрисасы туралы сіз білмеген деректер08.08, 06:10Анвар Собиров: «Роналдо жасамаған қателікті мен жасадым»Анвар Собиров: «Роналдо жасамаған қателікті мен жасадым»08.08, 00:01Майкл Джексонның әйгілі қимылының сыры ашылдыМайкл Джексонның әйгілі қимылының сыры ашылды07.08, 22:42Райхон Уласенова ұлын үйлендірді: тойдан видеолар тарадыРайхон Уласенова ұлын үйлендірді: тойдан видеолар тарады07.08, 21:51
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Мәдениет жаңалықтар

Асал Шодиева «Кавказ тұтқыны» фильміндегі Нина бейнесімен жанкүйерлерін таңғалдырды
Асал Шодиева «Кавказ тұтқыны» фильміндегі Нина бейнесімен жанкүйерлерін таңғалдырды
Майкл Джексонның әйгілі қимылының сыры ашылды
Майкл Джексонның әйгілі қимылының сыры ашылды
Райхон Уласенова ұлын үйлендірді: тойдан видеолар тарады
Райхон Уласенова ұлын үйлендірді: тойдан видеолар тарады
Шахло Салаева мен Вейсел Дюлгер тойдан кейін қайда тұратынын айтты
Шахло Салаева мен Вейсел Дюлгер тойдан кейін қайда тұратынын айтты
Алғаш рет ұйымдастырылған «Mini Miss Өзбекстан 2026» байқауының жеңімпазы анықталды!
Алғаш рет ұйымдастырылған «Mini Miss Өзбекстан 2026» байқауының жеңімпазы анықталды!
Мафтуна Холмуротованың жұмбақ сүйіктісі туралы жазбалары мен суреттері желіде көпшіліктің назарын аударды!
Мафтуна Холмуротованың жұмбақ сүйіктісі туралы жазбалары мен суреттері желіде көпшіліктің назарын аударды!
Дурдона Құрбонова жаңа клипте сиыр саумақ еді, бірақ бәрі жоспардағыдай болмады!
Дурдона Құрбонова жаңа клипте сиыр саумақ еді, бірақ бәрі жоспардағыдай болмады!
«Қара махаббат» жұлдыздары тағы бір сериалда бас қосады
«Қара махаббат» жұлдыздары тағы бір сериалда бас қосады