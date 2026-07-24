Хуррият Исроилова Юлдуз Усманова мен Озода Нурсаидованың қандай студент болғанын айтты
Өзбекстанда еңбек сіңірген әртіс Хуррият Исроилова «Омон-омон» бағдарламасына қонақ болып, шәкірттері — Юлдуз Усманова мен Озода Нурсаидованың студенттік жылдары туралы естеліктерімен бөлісті.
Оның айтуынша, консерваторияның дәстүрлі орындаушылық бөлімінде алғаш Юлдуз Усмановаоқыған, бір-екі жылдан кейін бұл бөлімге Озода Нурсаидова да түскен. Олардың қарым-қатынасы мен өзін ұстауынан болашақта танымал өнерпаз болатыны байқалып тұрған. Екеуі де жақсы студент болған. Ол кезде Юлдузхон да, Озодахон да тойларға барып, жақсы шығармашылықпен айналысқан. Алайда екеуі де өте тік мінезді болғандықтан, оларға жиі «тілді тыйыңдар» деп ақыл айтатынмын.
Хуррият Исроилованың айтуынша, әсіресе Озода Нурсаидоваға үлкендерді құрметтеу және өнерімен өз орнын табу туралы талай рет кеңес берген. Оның пікірінше, біз өнерге келген кезде мұндай бәсекелестік пен көреалмаушылық деген болмаған. 90-жылдардан кейін өнер әлемінде бәсекелестік, бірін-бірі көре алмау және аяқтан шалу жағдайлары көбейген.
Кейде Озода сабаққа келмей қалғанда ашуланып: «Озода емес, Нурсаид, қайдасың?» деп ұрысатынмын. Ал ол үнемі: «Қазір, жолдамын», дейтін, бірақ бәрібір сабаққа кешігіп келетін. Бес-алты сағаттық жаттығу аяқталар кезде кіріп келіп: «Айналайын, Хуррият апа, тойда едім, бөгеліп қалдым», деп кешірім сұрайтын.
«Юлдузхонды да, Озодахонды да туған сіңлілерімдей жақсы көрдім. Олар да мені құрметтеді. Адамның қадірі мен абыройы, ең алдымен, оның қарым-қатынасына байланысты», — деп сөзін аяқтады өнерпаз.
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