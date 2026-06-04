Әбдіқадыр Хусанов «Манчестер Сити» рекордына үлес қосты

·76·Спорт
Әбдіқадыр Хусанов «Манчестер Сити» рекордына үлес қосты

«Манчестер Сити» 2026 жылғы Әлем чемпионатына қатысатын футболшылар саны бойынша клубтар арасында көш бастап тұр.

Англия клубынан әртүрлі ұлттық құрамаларға барлығы 19 футболшы шақырылды. Бұл көрсеткіш турнирге қатысушы клубтар арасында ең жоғары болып табылады.

Тізімде Англия, Норвегия, Гана, Мысыр, Бельгия, Франция, Хорватия, Португалия, Нидерланды, Испания, Алжир және Өзбекстан құрамаларының өкілдері бар.

Олардың арасында Өзбекстан ұлттық құрамасының қорғаушысы Әбдіқадыр Хусанов та бар. Осылайша, ол да «Манчестер Ситидің» осы жетістігіне өз үлесін қосып отыр.

Клубтан Әлем чемпионатына шақырылған футболшылар:

— Нико О'Райли (Англия)
— Джон Стоунз (Англия)
— Марк Геи (Англия)
— Джеймс Траффорд (Англия)
Эрлинг Холанд (Норвегия)
— Антуан Семеньо (Гана)
— Омар Мармуш (Мысыр)
— Жереми Доку (Бельгия)
— Райан Шерки (Франция)
— Матео Ковачич (Хорватия)
— Матеуш Нунеш (Португалия)
— Тейджани Рейндерс (Нидерланды)
— Родри (Испания)
Бернарду Силва (Португалия)
— Натан Аке (Нидерланды)
— Райан Айт-Нури (Алжир)
— Әбдіқадыр Хусанов (Өзбекстан)
— Рубен Диаш (Португалия)
— Йошко Гвардиол (Хорватия).

Манчестер СитиАбдулкадыр ХусановӨзбекстанЭрлинг ХоландРодри
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Испания құрамасы Иракпен кездесуде күтпеген тең нәтиже тіркедіБүгін, 05:04Бавария өз талантын сақтап қалғысы келеді: Ибрагимович үшін жаңа жоспарБүгін, 04:33Бавария өз таланты Арион Ибрагимович бойынша соңғы шешім қабылдадыБүгін, 04:10«Наполи» президенті Кевин Де Брёйне мен Ромелу Лукакуды сатумен қорқыттыБүгін, 19:16«Ливерпуль» жаңа бас бапкердің есімін жариялады: Арне Слоттың орнын кім басады?Бүгін, 19:13
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Танымал экстрасенс болашақ әлем чемпионатының жеңімпазын болжады
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi