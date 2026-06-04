Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?

·46·Sport
Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?
Audio versiyasi

Yevropa yashil maydonlarida transfer mavsumining qaynoq nafasi allaqachon sezila boshladi. Angliyaning «Manchester Siti» klubi va Portugaliya milliy terma jamoasining ko‘p qirrali yarim himoyachisi Bernardu Silva o‘z kelajagi borasida muhim bir qarorga keldi. Taniqli insayder va sport jurnalisti Fernando Polo o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida ma’lum qilishicha, mahoratli pleymeyker faoliyatini davom ettirish uchun o‘zi istagan ustuvor yo‘nalishni aniqlab olgan.

Manbaning ta’kidlashicha, tajribali futbolchi faoliyatida keskin burilish yasab, Ispaniya La Ligasiga ko‘chib o‘tishni juda ham xohlamoqda.

«Barselona» — Silvaning bosh maqsadi

Transfer shov-shuvlari markazida turgan portugaliyalik yulduz Kataloniyaning «Barselona» jamoasi libosini kiyishni hammasidan ham ko‘proq afzal ko‘rmoqda. Biroq bu transfer osonlikcha amalga oshmasligi mumkin, chunki Ispaniyaning boshqa grandlari ham jim qarab turishgani yo‘q:

  • Madridning «Real» klubi uning maydonni ko‘rish qobiliyatiga yuqori baho berib, o‘z safiga qo‘shib olish umidida;

  • «Atletiko Madrid» jamoasi ham yarim himoya chizig‘idagi raqobatni kuchaytirish uchun Silva variantini jiddiy o‘rganib chiqmoqda.

Shunga qaramay, Bernarduning ko‘ngli aynan «Kamp Nou» va «ko‘k-anorranglilar» tomonga ko‘proq talpinmoqda.

«Manchester Siti»dagi uzoq yillik faoliyat va statistika

Eslatib o‘tamiz, ushbu mahoratli futbolchi uzoq yillardan buyon «shaharliklar» tizimining ajralmas qismi hisoblanadi:

  • Klubdagi tarixi: U 2017 yildan buyon «Manchester Siti» sharafini munosib himoya qilib, Pep Gvardiola qo‘l ostida ko‘plab sovrinlarni qo‘lga kiritdi.

  • Transfer bahosi: Nufuzli tahliliy portallar ayni paytda uning bozor qiymatini 22 million yevroga baholamoqda.

Ortda qolgan Angliya Premer-ligasi (APL) bahslarida Bernardu Silva jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida qariyb barcha bahslarda maydonga tushdi. U APL doirasida jami 38 ta uchrashuvda ishtirok etib, raqiblar darvozasiga 2 ta gol kiritdi, jamoadoshlariga 4 ta golli uzatmani yetkazib berdi. Shuningdek, maydondagi shiddatli kurashlar va himoyaga yordam berish jarayonlarida hakamlar tomonidan 10 marotaba sariq kartochka bilan jazolandi.

Muxlislar uchun qiziq palla: Kataloniyaliklar rahbariyati Bernardu Silvani olib kelish orqali jamoaning hujumkor salohiyatini yangi bosqichga ko‘tarmoqchi. Ushbu transfer dostoni qay tariqa yakunlanishini yaqin kunlarda birgalikda kuzatamiz.

Yevropa futbolining eng so‘nggi insaydlari, La Ligadagi qaynoq transferlar va sevimli yulduzlaringiz hayotiga oid qiziqarli yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Bernardu SilvaManchester SitiBarselonaReal MadridAtletiko Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdiBugun, 05:11Ispaniya terma jamoasi Iroq bilan bahsda kutilmagan durang qayd etdiBugun, 05:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi