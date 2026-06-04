Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?
Yevropa yashil maydonlarida transfer mavsumining qaynoq nafasi allaqachon sezila boshladi. Angliyaning «Manchester Siti» klubi va Portugaliya milliy terma jamoasining ko‘p qirrali yarim himoyachisi Bernardu Silva o‘z kelajagi borasida muhim bir qarorga keldi. Taniqli insayder va sport jurnalisti Fernando Polo o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida ma’lum qilishicha, mahoratli pleymeyker faoliyatini davom ettirish uchun o‘zi istagan ustuvor yo‘nalishni aniqlab olgan.
Manbaning ta’kidlashicha, tajribali futbolchi faoliyatida keskin burilish yasab, Ispaniya La Ligasiga ko‘chib o‘tishni juda ham xohlamoqda.
«Barselona» — Silvaning bosh maqsadi
Transfer shov-shuvlari markazida turgan portugaliyalik yulduz Kataloniyaning «Barselona» jamoasi libosini kiyishni hammasidan ham ko‘proq afzal ko‘rmoqda. Biroq bu transfer osonlikcha amalga oshmasligi mumkin, chunki Ispaniyaning boshqa grandlari ham jim qarab turishgani yo‘q:
Madridning «Real» klubi uning maydonni ko‘rish qobiliyatiga yuqori baho berib, o‘z safiga qo‘shib olish umidida;
«Atletiko Madrid» jamoasi ham yarim himoya chizig‘idagi raqobatni kuchaytirish uchun Silva variantini jiddiy o‘rganib chiqmoqda.
Shunga qaramay, Bernarduning ko‘ngli aynan «Kamp Nou» va «ko‘k-anorranglilar» tomonga ko‘proq talpinmoqda.
«Manchester Siti»dagi uzoq yillik faoliyat va statistika
Eslatib o‘tamiz, ushbu mahoratli futbolchi uzoq yillardan buyon «shaharliklar» tizimining ajralmas qismi hisoblanadi:
Klubdagi tarixi: U 2017 yildan buyon «Manchester Siti» sharafini munosib himoya qilib, Pep Gvardiola qo‘l ostida ko‘plab sovrinlarni qo‘lga kiritdi.
Transfer bahosi: Nufuzli tahliliy portallar ayni paytda uning bozor qiymatini 22 million yevroga baholamoqda.
Ortda qolgan Angliya Premer-ligasi (APL) bahslarida Bernardu Silva jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida qariyb barcha bahslarda maydonga tushdi. U APL doirasida jami 38 ta uchrashuvda ishtirok etib, raqiblar darvozasiga 2 ta gol kiritdi, jamoadoshlariga 4 ta golli uzatmani yetkazib berdi. Shuningdek, maydondagi shiddatli kurashlar va himoyaga yordam berish jarayonlarida hakamlar tomonidan 10 marotaba sariq kartochka bilan jazolandi.
Muxlislar uchun qiziq palla: Kataloniyaliklar rahbariyati Bernardu Silvani olib kelish orqali jamoaning hujumkor salohiyatini yangi bosqichga ko‘tarmoqchi. Ushbu transfer dostoni qay tariqa yakunlanishini yaqin kunlarda birgalikda kuzatamiz.
Yevropa futbolining eng so‘nggi insaydlari, La Ligadagi qaynoq transferlar va sevimli yulduzlaringiz hayotiga oid qiziqarli yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…