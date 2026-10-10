«Өзбекстанмен үздіксіз ойнау беделімізді түсіріп жатыр» — «Персеполис» бапкері
Иран футболында ұлттық құраманың соңғы көрсеткіштері мен ойындар таңдауы төңірегінде күтпеген жерден қызу пікірталастар туындады. Елдің қазіргі жетекші клубтарының бірі — «Персеполис» бас бапкері Мехди Тартар баспасөз мәслихатында ұлттық құраманың қазіргі жағдайын ашық әрі қатаң сынға алып, қарсылас таңдау саясатына наразылық білдірді.
Маман команданың ойын сапасы мен нәтижелерінде айтарлықтай құлдырау байқалып жатқанын айтып, әсіресе Өзбекстан ұлттық құрамасымен жиі кездесулер ұйымдастырылуы ешқандай пайда әкелмейтінін баса айтты.
«Үздіксіз Өзбекстанмен ойнай береміз...»
Мехди Тартардың пікірінше, соңғы уақыттағы жолдастық және ресми кездесулердің географиясы парсы футболына кері әсерін тигізуде:
Бәсекелестік және бедел мәселесі: Бапкер қарсыластардың бірсарындылығына наразылығын жасырмады: «Үздіксіз Өзбекстанмен ойнай береміз, бұл командамыздың беделін түсіруден басқа ештеңе берген жоқ. Мұндай мәселелер ұлттық құрамаға үлкен зиян тигізіп жатыр», — деп қатаң атап өтті Тартар;
Өз алаңындағы ойындардың болмауы: Ол команда дағдарысына тек бапкерлер емес, елдегі күрделі жағдай да себеп болып отырғанын қосты. Үй кездесулерін бейтарап алаңдарда өткізуге мәжбүр болған Иран құрамасы жанкүйерлер қолдауы мен өз алаңының артықшылығынан айырылып жатыр.
Жағдайды түзеу үшін жабық келіссөздер ұсынысы
«Персеполис» бапкері тек сын айтумен шектелмей, мәселелерді іштей шешуге ниетті екенін білдірді:
Жабық форматтағы сұхбат: Тартар баспасөз арқылы айтысудың орнына, келесі аптада Иран ұлттық құрамасының бапкерлер штабымен жабық кездесу өткізуді жоспарлап отыр;
Тәжірибелік көмек және тактикалық түзетулер: Маман құрам таңдау, ойын схемалары мен техникалық кемшіліктерді жоюда жеке өз тәжірибесі мен көмегін ұсынбақ.
Иран мен Өзбекстан құрамалары соңғы жылдары құрлықтық Әлем чемпионатының іріктеу кезеңдері мен CAFA турнирлерінде тұрақты принципті қарсыластарға айналған тұста, теһрандық бапкердің мұндай қатаң ұстанымы аймақтық футбол қауымдастығының назарын аудармай қоймайды.
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