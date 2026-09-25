Иран баспасөзі дүрлігуде: Каннавародан нағыз тактикалық сабақ және 7 ойындық масқара серия
Фарғонадағы «Истиқлол» стадионында Өзбекстан ұлттық құрамасының Иранды 3:1 есебімен жеңуі Парсы шығанағы мен Тегеран медиасында нағыз жарылыс әсерін тудырды. Иранның ең беделді футбол басылымдарының бірі «Team Melli Actu» порталы ұлттық құраманың Фарғонадағы ойынын «қасіретті масқара» деп бағалап, бас бапкер Амир Галеноидің қызметін қатаң сынға алды. Басылым сарапшылары Иранның өзбек футболына қарсы жеңіссіз сериясының 7 ойынға жеткенін, ал Галеноидің Өзбекстаннан қатарынан үшінші рет жеңіліп, қарсыласқа қарсы ешқандай амал таба алмай отырғанын ашына жазды: «Иран тағы бір рет масқара әрі әлсіз ойын көрсетті! Амир Галеноидің жұмыс стилі қарапайым қолдан жасалған әдістерді және ұлттық құрама ішіндегі саботажды еске салады. Өзбекстан құрамасы және жеке Фабио Каннаваро бас бапкерімізге қалай футбол ойнау керектігі бойынша нағыз тактикалық сабақ өтіп берді!».
Ирандық сарапшылар Галеноидің әлі күнге дейін қартайған ескі құрамға жабысып алғанын, дарынды жастарға жол бермейтінін және ұрпақтар алмасуын кешеуілдетіп жатқанын, бұл құрлық грандын тұңғиыққа итергенін ашық жазуда. Кездесудің 10-минутында қорғаушылардың қателігін тиімді пайдаланған Элдор Шомуродов есепті ашса, автогол арқылы есеп теңескеніне қарамастан, 58-минутта Бехруз Каримов айып алаңында құлатылғаннан кейін белгіленген пенальтиді Шомуродов салқынқандылықпен голға айналдырып, дубльді рәсімдеді. Төреші қосқан минуттарда Хусайн Норчаев Иран қақпасына 3-ші голды соғып, қарсыласқа толық үстемдік етті.
Сонымен, Иранның 7 ойыннан бері Өзбекстанды жеңе алмай жатқанының астарында қандай дағдарыс жатыр, Каннавароның Галенои үстінен жеңіп алған тактикалық басымдығы неде көрінді және Тегерандағы бапкердің отставкасы енді сөзсіз бе?
«7 ойындық жеңіссіз серия, «саботаж» айыбы және Каннаваро сабағы»: Иран баспасөзі реакциясының 5 негізгі нүктесі
«Team Melli Actu» жариялаған өткір репортаждан ең маңызды фактілер мен қорытындылар:
«Қасіретті жеңіліс және масқара»: Иран баспасөзі Фарғонадағы 1:3 есебін ұлттық құрама тарихындағы ең әлсіз және ұятты сәттердің бірі ретінде бағалады;
Өзбекстанға қарсы 7 ойындық жеңіссіз серия: Иран ұлттық құрамасы соңғы 7 ресми және жолдастық кездесудің ешқайсысында Өзбекстанды жеңе алмады;
Каннавароның тактикалық шеберлік сыныбы: Италиялық маман Фабио Каннавароның Амир Галеноиді барлық жағынан қауқарсыз қалдырғанын ирандықтар ашық мойындады;
Галеноиге «саботаж» айыбы: Бапкердің ескірген құрамға сүйенуі, тактикасының жоқтығы және ұрпақтар алмасуын тоқтатып тастағаны қатаң айыпталды;
Шомуродовтың дублі және Норчаевтың нүктесі: Өзбекстан көшбасшылары қарсыластың өрескел қателіктері мен қақпашы Бейранвандтың ереже бұзуын тиімді пайдаланып, абсолютті басымдық көрсетті.
Иран мен Өзбекстан текетіресі: Екі команданың жағдайы және баспасөз бағасының салыстырмасы
Фарғонадағы ойыннан кейін туындаған нақты жағдайды талдау:
Көрсеткіштер мен өлшемдер
Өзбекстан ұлттық құрамасы (Жеңімпаз)
Иран ұлттық құрамасы («Team Melli»)
Соңғы есеп және голдар
3:1 (Шомуродов 10', 58' пен., Норчаев 90+3')
1 гол (Ж. Орозов 49' авт.)
Бас бапкер деңгейі
Фабио Каннаваро: Жоғары тактика және жүйе
Амир Галенои: «Қолдан жасалған әдістер және қауқарсыздық»
Өзара ойындар динамикасы
7 ойыннан бері Ираннан жеңілмей келеді
7 кездесуден бері Өзбекстанды жеңе алмай келеді
Құрам және ұрпақтар жағдайы
Жастар интеграциясы (Каримов, Норчаев, Орозов)
Қартайған ардагерлерге соқыр сенім
Рухани және менталды жағдай
Құрлық грандтарынан сескенбейтін батыл команда
Психологиялық күйзеліс, сенімсіздік және дағдарыс
Ұлттық баспасөз реакциясы
Жеңіс пен Каннаваро дәуірін қолдау
Бас бапкердің отставкасы және өткір мысқыл
Футбол сараптамасы және талдау: Неге Иран 7 ойыннан бері Өзбекстанды жеңе алмай келеді?
Халықаралық футбол сарапшылары мен азиялық шолушылардың қорытындысы:
«Иран кешені» ӨзбекстандаТегеранға көшті: Бұрын Өзбекстан Ираннан сескеніп, тең нәтижеге де риза болып ойнаса, соңғы жылдары бұл тепе-теңдік мүлдем керісінше өзгерді; 7 кездесу бойы Иран өзбек футболының физикалық қуаты, жылдамдығы мен тәртібі алдында қауқарсыз қалуда; енді ирандықтар Өзбекстанға қарсы алаңға шығудан сескенуде;
Каннавароның прессингі және Иран қорғанысындағы сасқалақтау: 10-минутта-ақ ирандық қорғаушылардың өрескел қателігі және Шомуродовтың голы Каннаваро жолға қойған жоғары прессингтің жемісі болды; Бехруз Каримовтің жарып кіруінде қақпашы Бейранвандтың жүйкеленіп қарсыластың бетіне ұрып жіберуі — Иранның рухани жағынан сынғанын көрсетті;
Галеноидің «консервативті қақпаны»: «Team Melli Actu» дұрыс атап өткендей, Иранда жаңа ұрпақты қалыптастыру тоқтап қалған; Тареми, Азмун және Хаджисафи сияқты жұлдыздар енді алаңда бұрынғыдай 90 минуттық динамиканы ұстап тұра алмайды; Өзбекстан болса Файзуллаев, Норчаев, Каримов сияқты жастармен ойын ырғағын еркін бақылауда;
Бапкерлік деңгейдегі айырмашылық: Галеноидің ескіше стилі әлемдік футбол элитасынан келген, заманауи 4-3-3 жүйесін жетік білетін Фабио Каннаваро тактикасына мүлдем төтеп бере алмады.
Фарғонадағы бұл тарихи 3:1 есебі тек Өзбекстанның Азиядағы қуатын растап қана қоймай, Иран футболын терең реформалар мен бапкерлер отставкасының алдына әкелді.
Сіздіңше, Иран ұлттық құрамасының Өзбекстанға қарсы 7 ойыннан бері жеңіске жете алмай жатқанының басты себебі неде — Каннаваро бастаған командамыздың күшеюі ме, әлде Иран футболындағы дағдарыс па? Иран баспасөзінің Галеноиге берген «саботажшы» және «қолдан жасалған бапкер» деген қатаң бағасына жеке қалай қарайсыз? Жеке пікірлеріңізді пікірлерде қалдырыңыз және өзбек футболының триумфы баяндалған бұл эксклюзивті талдауды барлық футбол жанкүйерлерімен бөлісіңіз!
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