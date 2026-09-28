Өзбекстандағы iPhone 18 бағасы тағы өзгерді

·22.7K·Технология
Өзбекстандағы iPhone 18 бағасы тағы өзгерді

iPhone 18 Pro және iPhone 18 Pro Max смартфондарының бүгінгі бағасы белгілі болды. Құрылғылар eSIM+eSIM және SIM+eSIM нұсқаларында әртүрлі жад көлемі мен түстерде сатылуда.

eSIM+eSIM нұсқалары:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 599 доллар

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 доллар

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 доллар

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Black — 1 989 доллар

• Silver — 1 989 доллар

• Glacier — 1 989 доллар

• Burgundy — 1 989 доллар

iPhone 18 Pro Max 512 GB:

• Black — 2 199 доллар

• Silver — 2 179 доллар

• Glacier — 2 149 доллар

• Burgundy — 2 249 доллар

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 899 доллар.

SIM+eSIM нұсқалары:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 649 доллар

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 доллар

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 доллар

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Glacier — 2 009 доллар

• Black — 2 049 доллар

• Silver — 2 039 доллар

• Burgundy — 2 119 доллар

iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 249 доллар.

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 949 доллар.

Айта кетейік, смартфондардың бағасы күн сайын өзгеруі мүмкін.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxeSIMSIM+eSIMСмартфондар
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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