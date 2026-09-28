Өзбекстандағы iPhone 18 бағасы тағы өзгерді
iPhone 18 Pro және iPhone 18 Pro Max смартфондарының бүгінгі бағасы белгілі болды. Құрылғылар eSIM+eSIM және SIM+eSIM нұсқаларында әртүрлі жад көлемі мен түстерде сатылуда.
eSIM+eSIM нұсқалары:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 599 доллар
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 доллар
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Black — 1 989 доллар
• Silver — 1 989 доллар
• Glacier — 1 989 доллар
• Burgundy — 1 989 доллар
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2 199 доллар
• Silver — 2 179 доллар
• Glacier — 2 149 доллар
• Burgundy — 2 249 доллар
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 899 доллар.
SIM+eSIM нұсқалары:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 649 доллар
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 доллар
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Glacier — 2 009 доллар
• Black — 2 049 доллар
• Silver — 2 039 доллар
• Burgundy — 2 119 доллар
iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 249 доллар.
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 949 доллар.
Айта кетейік, смартфондардың бағасы күн сайын өзгеруі мүмкін.
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