Асалга севгисини рус тилида изҳор этган Шоҳруҳхон. Машҳурлар карантинда (фото, видео)

Жорий йилнинг 5 - май куни Маданият вазирлиги ташаббуси билан СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ, САРДОБА ТУМАНИ ТОМОН ИНСОНПАРВАРЛИК КАРВОНИ ЙЎЛГА ЧИҚАДИ. Шу муносабат билан мазкур хайрли ишга моддий ёки бошқа турда (кийим-кечак, маиший техника, канцтовар ва ҳоказо) ҳисса қўшмоқчи бўлганлар ўз кўмакларини “Ўзбекконцерт” давлат муассасаси Туркистон санъат саройига етказишлари, нақд пулсиз ёрдамларини эса қуйидаги рақамларга ўтказишлари мумкин. Uzcard, Click, Payme 8600 3329 5320 6368 TURAXANOV ABDUMALIK Виза пластик карта рақами: 4084 1700 0068 2767 NASIBA DJAMALDINOVA Мурожаат учун телефон рақами: +99899 0701133, +998951942323