С срезанной крышей и черный Cobalt: необычный кабриолет казахстанского мастера удивил пользователей

·199·Авто
С срезанной крышей и черный Cobalt: необычный кабриолет казахстанского мастера удивил пользователей

Автомобиль Chevrolet Cobalt, считающийся одним из самых популярных и доступных бюджетных седанов на дорогах Центральной Азии, предстал в неожиданном облик. В Казахстане один из местных мастеров коренным образом переработал обычную модель Cobalt черного цвета, превратив ее в полноценный кабриолет с открытым верхом.

Интернет-сообщество в шутку окрестило этот необычный проект тюнинга «Коблеолет», и он вызвал широкие вирусные обсуждения в социальных сетях.

С срезанной крышей и черный Cobalt: необычный кабриолет казахстанского мастера удивил пользователей

Седан со срезанной крышей: как был выполнен тюнинг?

На распространившихся фотографиях отчетливо видно, что во внешность черного Cobalt внесены заметные изменения:

  • Срез крыши и стоек: Классическая металлическая крыша, заднее стекло и боковые стойки автомобиля полностью убраны, сохранены лишь ветровое стекло и его защитная рама;

  • Открытый 4-местный салон: Седан сохранил свою полностью четырехместную конструкцию; подголовники под открытым небом придают машине спортивный стиль;

  • Стиль «Черная версия» (Black Edition): Машина полностью окрашена в глубокий черный цвет, оснащена черными легкосплавными дисками и тонированными фарами;

  • Вопрос прочности кузова: Предполагается, что после срезания крыши нижняя часть кузова была специально укреплена для сохранения жесткости на поворотах.

С срезанной крышей и черный Cobalt: необычный кабриолет казахстанского мастера удивил пользователей

Реакция автолюбителей и требования безопасности

Данный проект вызвал у наблюдателей в сети и водителей самые разные интересы и вопросы:

  • «Бюджетный кабриолет»: Часть поклонников восхитилась фантазией и смелостью мастера, оценив это как весьма оригинальный и броский лайфстайл-автомобиль для поездок по городу в жаркие летние дни;

  • Законность и требования УБДД: Многие комментаторы выразили обеспокоенность по поводу того, насколько столь серьезное несанкционированное изменение конструкции транспортного средства соответствует требованиям безопасности и не создаст ли проблем при прохождении техосмотра и перерегистрации;

  • Испытание дождливыми днями: Пока неизвестно, есть ли у автомобиля складной тканевый или жесткий механизм крыши, очевидно лишь, что такая машина предназначена для передвижения исключительно в открытую и солнечную погоду.

С срезанной крышей и черный Cobalt: необычный кабриолет казахстанского мастера удивил пользователей

В любом случае, превращение обычного Cobalt в столь экстравагантную форму в очередной раз доказало, что креативность местных мастеров тюнинга не знает границ.

Chevrolet CobaltКоблеолетавтотюнинг в КазахстанеCobalt кабриолет
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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