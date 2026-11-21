На подземной парковке в китайской провинции Аньхой электромобиль без водителя всю ночь двигался вперед и назад, активируя функцию автоматической парковки 868 раз. Странный инцидент произошел около трех часов ночи. Причина такого поведения машины пока неизвестна.

Происшествие привлекло внимание охранника парковки. Во время ночного дежурства он заметил, что пустой электромобиль движется сам по себе. Машина ехала вперед, словно пытаясь заехать на парковочное место, затем сдавала назад и повторяла движение снова.

Самое удивительное, что, как сообщается, это происходило не несколько раз, а продолжалось всю ночь.

Утром владелец машины обнаружил 868 попыток

Инцидент произошел на подземной парковке в провинции Аньхой. Охранник стал свидетелем того, как электромобиль без водителя непрерывно двигался вперед и назад около трех часов ночи.

Утром, когда владелец машины проверил систему транспортного средства, он обнаружил, что функция автоматической парковки срабатывала 868 раз.

Эта цифра показывает, что электромобиль за одну ночь сотни раз запускал процесс парковки. Однако информация о том, сколько времени длилась каждая попытка и какое расстояние проехала машина, не приводится.

Почему электромобиль двигался сам по себе?

На данный момент точная причина инцидента неизвестна. Согласно предварительным предположениям, это могло быть вызвано программным сбоем в системе автоматической парковки или дистанционным запуском функции.

Однако ни одна из этих версий официально не подтверждена. Также не предоставлено дополнительной информации о производителе электромобиля, его модели и результатах технической проверки.

В современных электромобилях система автоматической парковки помогает разместить автомобиль на указанном месте, определяя препятствия вокруг с помощью камер и различных датчиков. Такая функция может снизить участие водителя, но ее правильная работа зависит от состояния программного обеспечения и датчиков.

Повторившееся 868 раз движение вызвало вопросы

Данный инцидент вновь поднял вопрос о надежности и безопасности систем автоматического управления. В частности, тот факт, что автомобиль, находясь без водителя, может повторять свои движения, подчеркивает важность технического контроля.

Пока остается открытым вопрос, почему электромобиль пытался припарковаться 868 раз за ночь. До тех пор, пока не будут объявлены результаты технической экспертизы, связывать это с программной ошибкой или внешним вмешательством преждевременно.