Водителям! Утвержден новый порядок по штрафам, камерам и штрафплощадкам

·63·Авто
Водителям! Утвержден новый порядок по штрафам, камерам и штрафплощадкам
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В Узбекистане приказом министра внутренних дел №502 утвержден новый порядок ведения административных дел по нарушению ПДД.
  • Теперь сотрудники УБДД будут оформлять правонарушения в электронном виде через планшет, а оплата штрафов наличными на месте категорически запрещена.
  • Если нарушения, зафиксированные фоторадарами, не поступят в центр в течение 48 часов или штраф не будет наложен в течение одного месяца, производство по делу прекращается.

В Узбекистане официально утвержден кардинально обновленный порядок ведения административных дел, связанных с нарушением правил дорожного движения (ПДД). Приказ министра внутренних дел №502 прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции под номером 3969 и вступит в силу через 2 месяца после официального опубликования.

Новое положение содержит ряд серьезных нововведений, направленных на устранение коррупционных факторов, полную цифровизацию правонарушений и обеспечение законных прав водителей.

Дача взяток строго запрещена: Электронный протокол и отпечатки пальцев

Прямое общение инспекторов УБДД с водителями переводится на полностью цифровую систему:

  • Планшет и отпечатки пальцев: Сотрудник УБДД оформляет правонарушение не на бумаге, а на месте в электронном виде через специальный планшет. Водитель подтверждает протокол электронной графической подписью или отпечатком пальца (дактилоскопия);

  • Запрет на оплату наличными на месте: Категорически запрещается взимание штрафов наличными сотрудником ДПС на месте. Все платежи осуществляются только через банковские кассы, электронные платежные системы (Click, Payme и т.д.), мобильные приложения или портал my.gov.uz;

  • Бодикамеры и понятые: Если водитель отказывается от проверки на состояние опьянения и у сотрудника ДПС имеется работающая служебная бодикамера, понятые (свидетели) больше не требуются — видеозапись прикрепляется непосредственно к протоколу.

Фоторадары и камеры: В каких случаях дело прекращается?

Установлены важные гарантии в пользу водителей по правонарушениям, зафиксированным автоматизированными камерами:

  • Строгое правило 48 часов: Если информация о правонарушении, зафиксированном камерой, не поступила в территориальный центр в течение 48 часов, административное производство прекращается;

  • Если владелец автомобиля не установлен: Дело также закрывается в случае отсутствия точных данных о собственнике транспортного средства;

  • Срок в 1 месяц: Административное взыскание по правонарушениям, зафиксированным камерами, должно быть применено не позднее 1 месяца со дня совершения инцидента.

Система скидок и исключения

Существующие льготы, стимулирующие водителей, сохранены, однако уточнены сферы их применения:

  • Льгота 50% и 70%: При оплате штрафа в течение 15 дней — оплачивается 50 процентов, в течение 30 дней — 70 процентов;

  • Когда скидка не действует?: Скидка не применяется, если решение о наложении штрафа обжалуется или если правонарушение совершено повторно в течение года;

  • Исключения: Никакие скидки не применяются к штрафам, наложенным по статье 131 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), статье 136 (отказ от прохождения проверки) и статье 140.

60-дневный срок, штрафплощадка и порядок обжалования

Для обеспечения исполнения решения и разрешения спорных ситуаций установлен следующий регламент:

  • Отправка на штрафплощадку: Если штраф не оплачен в течение 60 дней, транспортное средство помещается на штрафплощадку. Однако, если оплата будет произведена полностью на месте, забирать машину на штрафплощадку запрещается;

  • Обжалование в течение 10 дней: В течение 10 дней со дня получения копии решения можно подать жалобу в вышестоящий орган или в суд. Важно, что до рассмотрения жалобы исполнение решения официально приостанавливается;

  • Принцип экстерриториальности: Водители, независимо от места жительства или регистрации, получают право обращаться в любой центр УБДД республики на основе принципов «единого окна» и «open space».

Правила дорожного движенияУБДДМинистерство внутренних делАдминистративные штрафы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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