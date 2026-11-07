Водителям! Утвержден новый порядок по штрафам, камерам и штрафплощадкам

В Узбекистане официально утвержден кардинально обновленный порядок ведения административных дел, связанных с нарушением правил дорожного движения (ПДД). Приказ министра внутренних дел №502 прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции под номером 3969 и вступит в силу через 2 месяца после официального опубликования.

Новое положение содержит ряд серьезных нововведений, направленных на устранение коррупционных факторов, полную цифровизацию правонарушений и обеспечение законных прав водителей.

Дача взяток строго запрещена: Электронный протокол и отпечатки пальцев

Прямое общение инспекторов УБДД с водителями переводится на полностью цифровую систему:

Планшет и отпечатки пальцев: Сотрудник УБДД оформляет правонарушение не на бумаге, а на месте в электронном виде через специальный планшет. Водитель подтверждает протокол электронной графической подписью или отпечатком пальца (дактилоскопия);

Запрет на оплату наличными на месте: Категорически запрещается взимание штрафов наличными сотрудником ДПС на месте. Все платежи осуществляются только через банковские кассы, электронные платежные системы (Click, Payme и т.д.), мобильные приложения или портал my.gov.uz;

Бодикамеры и понятые: Если водитель отказывается от проверки на состояние опьянения и у сотрудника ДПС имеется работающая служебная бодикамера, понятые (свидетели) больше не требуются — видеозапись прикрепляется непосредственно к протоколу.

Фоторадары и камеры: В каких случаях дело прекращается?

Установлены важные гарантии в пользу водителей по правонарушениям, зафиксированным автоматизированными камерами:

Строгое правило 48 часов: Если информация о правонарушении, зафиксированном камерой, не поступила в территориальный центр в течение 48 часов, административное производство прекращается;

Если владелец автомобиля не установлен: Дело также закрывается в случае отсутствия точных данных о собственнике транспортного средства;

Срок в 1 месяц: Административное взыскание по правонарушениям, зафиксированным камерами, должно быть применено не позднее 1 месяца со дня совершения инцидента.

Система скидок и исключения

Существующие льготы, стимулирующие водителей, сохранены, однако уточнены сферы их применения:

Льгота 50% и 70%: При оплате штрафа в течение 15 дней — оплачивается 50 процентов, в течение 30 дней — 70 процентов;

Когда скидка не действует?: Скидка не применяется, если решение о наложении штрафа обжалуется или если правонарушение совершено повторно в течение года;

Исключения: Никакие скидки не применяются к штрафам, наложенным по статье 131 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), статье 136 (отказ от прохождения проверки) и статье 140.

60-дневный срок, штрафплощадка и порядок обжалования

Для обеспечения исполнения решения и разрешения спорных ситуаций установлен следующий регламент: