Легендарный Mercedes G-Class Кабриолет возвращается спустя почти десятилетний перерыв

Немецкий автопроизводитель возрождает открытую версию своего легендарного и вседорожного внедорожника. По данным иксбт.ком, спустя почти десять лет после снятия с производства последней версии с мягким верхом рынок Mercedes-Benz G-Class Кабриолет вновь пополнится новым поколением. Недавно опубликованные снимки четко демонстрируют открытую крышу этого роскошного автомобиля и тканевый верх, складывающийся в багажном отделении. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Пока немецкий бренд официально не раскрыл технические характеристики долгожданной новинки. Тем не менее появившиеся первые изображения показывают, что модель принадлежит к специальной модификации AMG и оснащена выхлопными трубами, выведенными по бокам. Для сравнения, стандартная модель AMG Г63 в обычном кузове приводит в движение 577-сильный битурбированный бензиновый двигатель В8, обладающий высочайшими динамическими характеристиками.

Историческое наследие и особенности нового поколения

Версии с открытым верхом имеют долгую историю в семействе G-Class. Первый двухдверный кабриолет с короткой колесной базой был представлен в 1979 году и выпускался вплоть до 2013 года. Позже появился ультрароскошный четырехдверный Меркедес-Майбач Г650 Ландаулет. Выпущенный в 2017 году лимитированный автомобиль оснащался 6,0-литровым двигателем В12 мощностью 621 лошадиная сила, а его стоимость в Великобритании составляла почти 600 тысяч фунтов стерлингов.

Дата официальной презентации нового поколения G-Class Кабриолет пока не объявлена. Однако, поскольку испытания идут полным ходом, а автомобиль создан на базе уже имеющейся в продаже базовой модели, его премьера ожидается в ближайшие месяцы. По мнению экспертов, новый кабриолет будет стоить значительно дороже стандартных моделей, цена которых сейчас начинается от 130 тысяч фунтов стерлингов.