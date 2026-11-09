Китайский удар по Rolls-Royce: BYD поразил мир новым роскошным седаном (видео)

Китайский гигант автопрома BYD через свой премиальный суббренд бросил открытый вызов многолетним лидерам люкс-сегмента — Rolls-Royce Ghost и Mercedes-Maybach S-Class. На торжественной мировой премьере в Абу-Даби (ОАЭ) концерн официально представил свой новый флагманский седан — Yangwang Altior (на китайском рынке Dingyao).

Этот флагман, сочетающий в себе традиционную восточную роскошь, драгоценные металлы и новейшие инженерные технологии, призван открыть новую эру на рынке суперлюксовых автомобилей.

Двери в стиле Rolls-Royce и эмблема из 24-каратного золота

По внешнему виду и габаритам Yangwang Altior ничем не уступает классическим английским лимузинам, а по некоторым показателям даже превосходит их:

Монументальные размеры: Общая длина автомобиля составляет 5,6 метра, что по габаритам делает его даже немного крупнее модели Rolls-Royce Ghost;

Распашные двери и зонты: В кузове применены специальные двери, открывающиеся против хода движения (coach doors), в стиле Rolls-Royce. Внутри дверей, как и у британской легенды, спрятаны специальные зонты;

Ювелирное искусство: На капоте седана установлен символ бренда, выполненный из чистого 24-каратного золота, а радиаторная решетка собрана из 137 элементов, создающих эффект блеска драгоценных камней.

1000+ лошадиных сил, «танковый разворот» и способность плавать

Yangwang Altior — это не просто комфортный седан, а технологический «хищник» с беспрецедентными техническими возможностями:

Инновационная платформа e⁴: Для каждого колеса выделен отдельный электродвигатель, их суммарная мощность превышает 1000 лошадиных сил;

«Танковый разворот» и режим амфибии: Машина способна разворачиваться на месте на 360 градусов («танковый разворот»). В экстренных ситуациях седан благодаря системе гидроизоляции может свободно держаться на воде;

Запас хода 1000 км: Оснащенный передовыми аккумуляторами Blade второго поколения, автомобиль способен преодолеть более 1000 километров на одном полном заряде по циклу CLTC.

Интерьер салона: нефрит, кресла с эффектом невесомости и 39 динамиков

Интерьер четырехместного седана напоминает каюты первого класса частных самолетов:

Компонент / Элемент Описание и возможности Сиденья Кресла с многоступенчатой функцией «невесомости» (zero-gravity) и массажем Драгоценные детали Дефлекторы (воздуховоды) обрамлены вручную отполированным натуральным нефритом Аудиосистема Акустическая система из 39 динамиков высокого разрешения Мультимедиа Огромный 21,4-дюймовый кинотеатральный экран для пассажиров, установленный на потолке Удобства Два отдельных холодильника в салоне для напитков и еды

Цена и место на рынке: в два раза дешевле Rolls-Royce

В Китае цена по предзаказу на первую ограниченную спецсерию этого электромобиля — Shanhe Dingyun — установлена на уровне 2 080 000 юаней (примерно 311 000 долларов США).

Этот показатель почти в два раза ниже стоимости оригинального Rolls-Royce или топовых комплектаций Maybach, цены на которые начинаются от 500-600 тысяч долларов. Таким образом, BYD продемонстрировал всему миру, что в классе ультра-люкс появился конкурент, не имеющий равных не только по роскоши и мощности, но и по соотношению цены и качества.