Китайский удар по Rolls-Royce: BYD поразил мир новым роскошным седаном (видео)
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- Китайская компания BYD представила в Абу-Даби свой новый флагманский седан Yangwang Altior, бросив вызов таким люксовым брендам как Rolls-Royce и Mercedes-Maybach.
- Этот электромобиль длиной 5,6 метра обладает мощностью более 1000 лошадиных сил.
- Он оснащен уникальными техническими возможностями, такими как «танковый разворот» и способность плавать.
Китайский гигант автопрома BYD через свой премиальный суббренд бросил открытый вызов многолетним лидерам люкс-сегмента — Rolls-Royce Ghost и Mercedes-Maybach S-Class. На торжественной мировой премьере в Абу-Даби (ОАЭ) концерн официально представил свой новый флагманский седан — Yangwang Altior (на китайском рынке Dingyao).
Этот флагман, сочетающий в себе традиционную восточную роскошь, драгоценные металлы и новейшие инженерные технологии, призван открыть новую эру на рынке суперлюксовых автомобилей.
Двери в стиле Rolls-Royce и эмблема из 24-каратного золота
По внешнему виду и габаритам Yangwang Altior ничем не уступает классическим английским лимузинам, а по некоторым показателям даже превосходит их:
Монументальные размеры: Общая длина автомобиля составляет 5,6 метра, что по габаритам делает его даже немного крупнее модели Rolls-Royce Ghost;
Распашные двери и зонты: В кузове применены специальные двери, открывающиеся против хода движения (coach doors), в стиле Rolls-Royce. Внутри дверей, как и у британской легенды, спрятаны специальные зонты;
Ювелирное искусство: На капоте седана установлен символ бренда, выполненный из чистого 24-каратного золота, а радиаторная решетка собрана из 137 элементов, создающих эффект блеска драгоценных камней.
1000+ лошадиных сил, «танковый разворот» и способность плавать
Yangwang Altior — это не просто комфортный седан, а технологический «хищник» с беспрецедентными техническими возможностями:
Инновационная платформа e⁴: Для каждого колеса выделен отдельный электродвигатель, их суммарная мощность превышает 1000 лошадиных сил;
«Танковый разворот» и режим амфибии: Машина способна разворачиваться на месте на 360 градусов («танковый разворот»). В экстренных ситуациях седан благодаря системе гидроизоляции может свободно держаться на воде;
Запас хода 1000 км: Оснащенный передовыми аккумуляторами Blade второго поколения, автомобиль способен преодолеть более 1000 километров на одном полном заряде по циклу CLTC.
Интерьер салона: нефрит, кресла с эффектом невесомости и 39 динамиков
Интерьер четырехместного седана напоминает каюты первого класса частных самолетов:
Компонент / Элемент
Описание и возможности
Сиденья
Кресла с многоступенчатой функцией «невесомости» (zero-gravity) и массажем
Драгоценные детали
Дефлекторы (воздуховоды) обрамлены вручную отполированным натуральным нефритом
Аудиосистема
Акустическая система из 39 динамиков высокого разрешения
Мультимедиа
Огромный 21,4-дюймовый кинотеатральный экран для пассажиров, установленный на потолке
Удобства
Два отдельных холодильника в салоне для напитков и еды
Цена и место на рынке: в два раза дешевле Rolls-Royce
В Китае цена по предзаказу на первую ограниченную спецсерию этого электромобиля — Shanhe Dingyun — установлена на уровне 2 080 000 юаней (примерно 311 000 долларов США).
Этот показатель почти в два раза ниже стоимости оригинального Rolls-Royce или топовых комплектаций Maybach, цены на которые начинаются от 500-600 тысяч долларов. Таким образом, BYD продемонстрировал всему миру, что в классе ультра-люкс появился конкурент, не имеющий равных не только по роскоши и мощности, но и по соотношению цены и качества.
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