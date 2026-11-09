Китайский удар по Rolls-Royce: BYD поразил мир новым роскошным седаном (видео)

·125·Авто
Китайский удар по Rolls-Royce: BYD поразил мир новым роскошным седаном (видео)
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Китайская компания BYD представила в Абу-Даби свой новый флагманский седан Yangwang Altior, бросив вызов таким люксовым брендам как Rolls-Royce и Mercedes-Maybach.
  • Этот электромобиль длиной 5,6 метра обладает мощностью более 1000 лошадиных сил.
  • Он оснащен уникальными техническими возможностями, такими как «танковый разворот» и способность плавать.

Китайский гигант автопрома BYD через свой премиальный суббренд бросил открытый вызов многолетним лидерам люкс-сегмента — Rolls-Royce Ghost и Mercedes-Maybach S-Class. На торжественной мировой премьере в Абу-Даби (ОАЭ) концерн официально представил свой новый флагманский седан — Yangwang Altior (на китайском рынке Dingyao).

Этот флагман, сочетающий в себе традиционную восточную роскошь, драгоценные металлы и новейшие инженерные технологии, призван открыть новую эру на рынке суперлюксовых автомобилей.

Китайский удар по Rolls-Royce: BYD поразил мир новым роскошным седаном (видео)

Двери в стиле Rolls-Royce и эмблема из 24-каратного золота

По внешнему виду и габаритам Yangwang Altior ничем не уступает классическим английским лимузинам, а по некоторым показателям даже превосходит их:

  • Монументальные размеры: Общая длина автомобиля составляет 5,6 метра, что по габаритам делает его даже немного крупнее модели Rolls-Royce Ghost;

  • Распашные двери и зонты: В кузове применены специальные двери, открывающиеся против хода движения (coach doors), в стиле Rolls-Royce. Внутри дверей, как и у британской легенды, спрятаны специальные зонты;

  • Ювелирное искусство: На капоте седана установлен символ бренда, выполненный из чистого 24-каратного золота, а радиаторная решетка собрана из 137 элементов, создающих эффект блеска драгоценных камней.

Китайский удар по Rolls-Royce: BYD поразил мир новым роскошным седаном (видео)

1000+ лошадиных сил, «танковый разворот» и способность плавать

Yangwang Altior — это не просто комфортный седан, а технологический «хищник» с беспрецедентными техническими возможностями:

  • Инновационная платформа e⁴: Для каждого колеса выделен отдельный электродвигатель, их суммарная мощность превышает 1000 лошадиных сил;

  • «Танковый разворот» и режим амфибии: Машина способна разворачиваться на месте на 360 градусов («танковый разворот»). В экстренных ситуациях седан благодаря системе гидроизоляции может свободно держаться на воде;

  • Запас хода 1000 км: Оснащенный передовыми аккумуляторами Blade второго поколения, автомобиль способен преодолеть более 1000 километров на одном полном заряде по циклу CLTC.

Китайский удар по Rolls-Royce: BYD поразил мир новым роскошным седаном (видео)

Интерьер салона: нефрит, кресла с эффектом невесомости и 39 динамиков

Интерьер четырехместного седана напоминает каюты первого класса частных самолетов:

Компонент / Элемент

Описание и возможности

Сиденья

Кресла с многоступенчатой функцией «невесомости» (zero-gravity) и массажем

Драгоценные детали

Дефлекторы (воздуховоды) обрамлены вручную отполированным натуральным нефритом

Аудиосистема

Акустическая система из 39 динамиков высокого разрешения

Мультимедиа

Огромный 21,4-дюймовый кинотеатральный экран для пассажиров, установленный на потолке

Удобства

Два отдельных холодильника в салоне для напитков и еды

Китайский удар по Rolls-Royce: BYD поразил мир новым роскошным седаном (видео)

Цена и место на рынке: в два раза дешевле Rolls-Royce

В Китае цена по предзаказу на первую ограниченную спецсерию этого электромобиля — Shanhe Dingyun — установлена на уровне 2 080 000 юаней (примерно 311 000 долларов США).

Этот показатель почти в два раза ниже стоимости оригинального Rolls-Royce или топовых комплектаций Maybach, цены на которые начинаются от 500-600 тысяч долларов. Таким образом, BYD продемонстрировал всему миру, что в классе ультра-люкс появился конкурент, не имеющий равных не только по роскоши и мощности, но и по соотношению цены и качества.

BYDYangwang AltiorЭлектромобилиАвтопром
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

BYD метит на трон Toyota: рынок США не нуженBYD метит на трон Toyota: рынок США не нужен15 июля 14:27Каждый 10-й из 7 — электромобиль: беспрецедентная «зеленая революция» на авторынке УзбекистанаКаждый 10-й из 7 — электромобиль: беспрецедентная «зеленая революция» на авторынке Узбекистана18 сентября 17:01BYD выпустит автомобиль с аккумулятором нового типа в 2027 годуBYD выпустит автомобиль с аккумулятором нового типа в 2027 году14 сентября 16:24Китайские автомобили заняли пятую часть рынка ВеликобританииКитайские автомобили заняли пятую часть рынка Великобритании20 августа 10:24Правительство Великобритании обсуждает смягчение планов по продажам электромобилейПравительство Великобритании обсуждает смягчение планов по продажам электромобилей7 августа 17:24Фестиваль в Гудвуде: столкновение двигателей В12 и электромобилей с искусственным звукомФестиваль в Гудвуде: столкновение двигателей В12 и электромобилей с искусственным звуком13 июля 16:24
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Объявлены условия рассрочки 0% на Дамас и Лабо
Объявлены условия рассрочки 0% на Дамас и Лабо
Для покупателей Дамас, Кобалт, Оникс и Тракер готовится неожиданная новость
Для покупателей Дамас, Кобалт, Оникс и Тракер готовится неожиданная новость
С срезанной крышей и черный Кобалт: необычный кабриолет казахстанского мастера удивил пользователей
С срезанной крышей и черный Кобалт: необычный кабриолет казахстанского мастера удивил пользователей
Новый гигант на рынке такси: китайская компания заходит с 5 тысячами автомобилей
Новый гигант на рынке такси: китайская компания заходит с 5 тысячами автомобилей
Новые правила для «треног»: обязательная установка знака «Радар» отменена
Новые правила для «треног»: обязательная установка знака «Радар» отменена
Начинается новая эра: пятое поколение BMW X5 (G65) прибыло в Узбекистан
Начинается новая эра: пятое поколение BMW X5 (G65) прибыло в Узбекистан
Россиянин, которому 5 раз отказала Lada, создал экстерьер самого быстрого Bentley в мире
Россиянин, которому 5 раз отказала Lada, создал экстерьер самого быстрого Bentley в мире
Tesla сегодня представит новый спорткар Roadster, обещанный Илоном Маском (фото)
Tesla сегодня представит новый спорткар Roadster, обещанный Илоном Маском (фото)