UzAuto Motors запускает новую рассрочку на Cobalt и Damas

Для тех, кто планирует покупку автомобиля, появилась неожиданная возможность. С 7 октября UzAuto Motors начинает продажу автомобилей Chevrolet Cobalt и Damas в прямую рассрочку, без банковского кредита или участия банков. Самое интересное, что условия для покупателей четко определены заранее: требуется первоначальный взнос в размере 50 процентов для Cobalt и 30 процентов для Damas.

По данным компании, оставшуюся сумму можно выплачивать ежемесячно в течение установленного срока. При этом количество автомобилей ограничено.

Каковы условия для Cobalt?

Клиенты, желающие приобрести Chevrolet Cobalt, в качестве первоначального взноса вносят половину стоимости автомобиля.

После этого оставшаяся сумма выплачивается в рассрочку в течение 24 месяцев.

Согласно объявленным компанией условиям:

первоначальный взнос — 50 процентов;

срок рассрочки — 24 месяца;

ежемесячный платеж — от 3 252 000 сумов.

Данный расчет приведен для базовой комплектации. Поэтому в зависимости от выбранной комплектации сумма ежемесячного платежа может измениться.

Первоначальный взнос за Damas значительно меньше

Для желающих приобрести Damas размер первоначального взноса установлен ниже по сравнению с Cobalt.

клиент выплачивает 30 процентов стоимости автомобиля заранее, а оставшаяся сумма выплачивается в рассрочку в течение 30 месяцев.

Основные условия:

первоначальный взнос — 30 процентов;

срок рассрочки — 30 месяцев;

ежемесячный платеж — от 2 173 640 сумов.

В компании отмечают, что этот расчет также действителен для базовой комплектации. При изменении комплектации автомобиля ежемесячный платеж также будет соответствующим образом отличаться.

Самое главное отличие — банк не нужен

Главный аспект нового предложения заключается в том, что покупатель не оформляет финансирование автомобиля через банк.

То есть схема проста: вносится первоначальный взнос, а оставшаяся сумма выплачивается ежемесячно UzAuto Motors в течение установленного срока.

Этот аспект отличается от некоторых предыдущих автокредитов и программ рассрочки через банки. На официальном канале компании новая программа также указана именно как прямая рассрочка «без участия банка».

Что должны учитывать покупатели?

Новые условия могут показаться интересными многим, но перед покупкой автомобиля важно обратить внимание на несколько аспектов.

Во-первых, количество автомобилей ограничено. А значит, не всем желающим гарантировано одновременное получение автомобиля на этих условиях.

Во-вторых, указанные в объявлении ежемесячные платежи рассчитаны для базовых комплектаций. Если выбрать другую комплектацию, итоговая сумма изменится.

В-третьих, перед подписанием договора необходимо проверить непосредственно в самом договоре первоначальный взнос, общую сумму выплат, дату платежа, порядок приема автомобиля и другие условия.

Новая возможность с 7 октября

Таким образом, предложение UzAuto Motors для покупателей Cobalt и Damas с 7 октября становится заметной новостью на автомобильном рынке.

Для Cobalt установлен первоначальный взнос в размере 50 процентов и срок 24 месяца, а для Damas — первоначальный взнос в размере 30 процентов и срок 30 месяцев. Самое главное, что банк в этом процессе не участвует.

По информации компании, подробную информацию можно получить в официальных дилерских центрах Chevrolet или по номеру 78 141-77-77. Поскольку количество автомобилей ограничено, покупателю важно заранее узнать точную комплектацию и условия.

Для тех, кто долгое время планировал приобрести Cobalt или Damas, но не имел возможности сразу выплатить полную сумму, новая программа может стать одним из самых обсуждаемых предложений на рынке.