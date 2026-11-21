В ноябре 2026 года в социальных сетях широко разошлось и быстро стало трендовым видео, на котором запечатлен салатовый Daewoo Matiz, разрезанный вдоль на две равные части. В узбекском сегменте этот ролик получил название «Разведенный Matiz», намекая на шутки о разделе имущества при разводе.

Первоисточник и сюжет проекта

Согласно имеющимся данным, эта идея восходит к кастомному проекту екатеринбургского механика и автоблогера Константина Решетникова, известного созданием необычной техники. Он разрезал старый автомобиль Daewoo Matiz вдоль пополам, создав конструкцию, где каждая часть может передвигаться самостоятельно.

Оригинальное вирусное видео было опубликовано 8 ноября 2026 года на платформе Rutube под названием «Какую половину преследовать? Распиленный «Matiz» разъехался в разные стороны перед инспектором». В этом 16-секундном ролике салатовый Matiz, выглядящий снаружи как обычный автомобиль, движется по дороге, а затем, при появлении инспектора ДПС (ГАИ), разделяется на две независимые части и разъезжается в разные стороны на перекрестке.

Что видно в кадрах видео?

В кадрах короткого видео отчетливо выделяются следующие моменты:

Две автономные части: В одном кадре на переднем плане видна левая часть с госномером o887... и удаляющаяся правая часть, а в других фрагментах — автомобиль, разделенный пополам, который разъезжается в разные стороны перед сотрудником ДПС на перекрестке.

Визуальные артефакты и интерпретации: В кадрах заметны признаки сильного сжатия/апскейла или обработки нейросетями — например, в некоторых сценах правая сторона из-за ракурса или генеративного заполнения выглядит почти как целый автомобиль сбоку.

Тип информации Подробности Название в интернете «Разведенный Matiz» (шутливое название в узбекском сегменте) Автор проекта Константин Решетников (Екатеринбург, механик и автоблогер) Оригинальный ролик Rutube, 8 ноября 2026 года, длительность — 16 секунд Основной эпизод Разъезд частей разделенного пополам салатового Matiz в разные стороны на перекрестке перед инспектором

Сочетание необычной техники и неожиданной комической сцены способствовало тому, что ролики быстро превратились в мем и стали активно распространяться среди пользователей.

Как вы думаете, что является основной причиной такой быстрой популярности подобных необычных автоэкспериментов и шутливых видео в социальных сетях? Оставляйте свои мнения в комментариях!