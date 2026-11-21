Какую из них преследовать? О ролике с Matiz, который разделился пополам и разъехался в разные стороны
В ноябре 2026 года в социальных сетях широко разошлось и быстро стало трендовым видео, на котором запечатлен салатовый Daewoo Matiz, разрезанный вдоль на две равные части. В узбекском сегменте этот ролик получил название «Разведенный Matiz», намекая на шутки о разделе имущества при разводе.
Первоисточник и сюжет проекта
Согласно имеющимся данным, эта идея восходит к кастомному проекту екатеринбургского механика и автоблогера Константина Решетникова, известного созданием необычной техники. Он разрезал старый автомобиль Daewoo Matiz вдоль пополам, создав конструкцию, где каждая часть может передвигаться самостоятельно.
Оригинальное вирусное видео было опубликовано 8 ноября 2026 года на платформе Rutube под названием «Какую половину преследовать? Распиленный «Matiz» разъехался в разные стороны перед инспектором». В этом 16-секундном ролике салатовый Matiz, выглядящий снаружи как обычный автомобиль, движется по дороге, а затем, при появлении инспектора ДПС (ГАИ), разделяется на две независимые части и разъезжается в разные стороны на перекрестке.
Что видно в кадрах видео?
В кадрах короткого видео отчетливо выделяются следующие моменты:
Две автономные части: В одном кадре на переднем плане видна левая часть с госномером o887... и удаляющаяся правая часть, а в других фрагментах — автомобиль, разделенный пополам, который разъезжается в разные стороны перед сотрудником ДПС на перекрестке.
Визуальные артефакты и интерпретации: В кадрах заметны признаки сильного сжатия/апскейла или обработки нейросетями — например, в некоторых сценах правая сторона из-за ракурса или генеративного заполнения выглядит почти как целый автомобиль сбоку.
Тип информации
Подробности
Название в интернете
«Разведенный Matiz» (шутливое название в узбекском сегменте)
Автор проекта
Константин Решетников (Екатеринбург, механик и автоблогер)
Оригинальный ролик
Rutube, 8 ноября 2026 года, длительность — 16 секунд
Основной эпизод
Разъезд частей разделенного пополам салатового Matiz в разные стороны на перекрестке перед инспектором
Сочетание необычной техники и неожиданной комической сцены способствовало тому, что ролики быстро превратились в мем и стали активно распространяться среди пользователей.
Как вы думаете, что является основной причиной такой быстрой популярности подобных необычных автоэкспериментов и шутливых видео в социальных сетях? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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