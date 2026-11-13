Цены на Оникс и Тракер резко снижены: предлагается скидка до 47 миллионов сумов

Неожиданная новость для тех, кто планирует покупку автомобилей Chevrolet в Узбекистане: УзАуто Моторс объявила о крупных скидках на некоторые комплектации моделей Оникс и Тракер. Самая большая льгота приходится на одну из топовых комплектаций Тракер — предлагается снижение цены до 47 миллионов сумов. Для покупателей Оникс также доступна скидка до 25 миллионов сумов.

Среди предложений, объявленных компанией, представлены различные комплектации. Таким образом, покупатели могут не только выбрать автомобиль, соответствующий их бюджету, но и получить возможность сэкономить значительную сумму.

Chevrolet Оникс: какая комплектация подешевела и насколько?

УзАуто Моторс установила скидки на несколько комплектаций Chevrolet Оникс. Их размер варьируется от 17,5 до 25 миллионов сумов.

Объявленные скидки выглядят следующим образом:

3ЛТ МТ — 20 миллионов сумов;

ЛТЗ Турбо АТ — 17,5 миллионов сумов;

PR 2 Турбо АТ Plus — 25 миллионов сумов;

Турбо АТ Редлине — 25 миллионов сумов.

Как видно, покупатели, выбравшие комплектации Оникс PR 2 Турбо АТ Plus и Турбо АТ Редлине, могут воспользоваться максимальной скидкой в 25 миллионов сумов.

Это примечательное предложение, особенно для тех, кто откладывал покупку автомобиля или планировал приобрести именно эту модель.