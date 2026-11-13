Цены на Оникс и Тракер резко снижены: предлагается скидка до 47 миллионов сумов
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Компания UzAuto Motors объявила о крупных скидках на некоторые комплектации моделей Chevrolet Оникс и Тракер.
- Самая большая льгота предусмотрена для модели Тракер Premier Redline, цена которой снижена на 47 миллионов сумов.
- Для покупателей Оникс предлагаются скидки в размере от 17,5 до 25 миллионов сумов.
Неожиданная новость для тех, кто планирует покупку автомобилей Chevrolet в Узбекистане: УзАуто Моторс объявила о крупных скидках на некоторые комплектации моделей Оникс и Тракер. Самая большая льгота приходится на одну из топовых комплектаций Тракер — предлагается снижение цены до 47 миллионов сумов. Для покупателей Оникс также доступна скидка до 25 миллионов сумов.
Среди предложений, объявленных компанией, представлены различные комплектации. Таким образом, покупатели могут не только выбрать автомобиль, соответствующий их бюджету, но и получить возможность сэкономить значительную сумму.
Chevrolet Оникс: какая комплектация подешевела и насколько?
УзАуто Моторс установила скидки на несколько комплектаций Chevrolet Оникс. Их размер варьируется от 17,5 до 25 миллионов сумов.
Объявленные скидки выглядят следующим образом:
3ЛТ МТ — 20 миллионов сумов;
ЛТЗ Турбо АТ — 17,5 миллионов сумов;
PR 2 Турбо АТ Plus — 25 миллионов сумов;
Турбо АТ Редлине — 25 миллионов сумов.
Как видно, покупатели, выбравшие комплектации Оникс PR 2 Турбо АТ Plus и Турбо АТ Редлине, могут воспользоваться максимальной скидкой в 25 миллионов сумов.
Это примечательное предложение, особенно для тех, кто откладывал покупку автомобиля или планировал приобрести именно эту модель.
Chevrolet Тракер: максимальная скидка достигла 47 миллионов сумов
По размеру скидок Chevrolet Тракер предлагает еще более интересные условия. Компания объявила льготные цены на четыре комплектации этого кроссовера.
Они следующие:
ЛС Plus — 22,5 миллиона сумов;
ЛТЗ Plus — 35 миллионов сумов;
Премиер Plus — 45 миллионов сумов;
Премиер Редлине — 47 миллионов сумов.
Самая большая скидка предоставляется на комплектацию Тракер Премиер Редлине. На этот автомобиль предложена льгота в размере 47 миллионов сумов.
В комплектации Премиер Plus скидка также внушительная — 45 миллионов сумов. Это делает предложение еще более привлекательным для тех, кто задумывается о покупке топовых версий Тракер.
Какой покупатель сэкономит больше?
Сравнивая объявленные цифры, видно, что самая большая скидка относится к Chevrolet Тракер. Льгота на его комплектацию Премиер Редлине на 22 миллиона сумов больше, чем максимальная скидка на Оникс.
Также на Тракер Премиер Plus предлагается скидка 45 миллионов сумов, а на ЛТЗ Plus — 35 миллионов сумов. В моделях Оникс максимальная льгота составляет 25 миллионов сумов.
Конечно, при выборе автомобиля неправильно принимать решение, основываясь только на размере скидки. Комплектация, технические характеристики, цели использования и бюджет покупателя также имеют важное значение.
Что нужно уточнить перед покупкой?
Естественно, новость о большой скидке заинтересует покупателей. Однако перед принятием решения рекомендуется уточнить у официального дилера несколько важных моментов:
количество и наличие автомобилей, на которые распространяется скидка;
срок действия акции;
окончательная цена после применения указанной скидки;
способ оплаты и возможные дополнительные условия;
сроки оформления и выдачи автомобиля.
Поскольку объявленный размер скидки не дает ответов на все вопросы об окончательной стоимости автомобиля, порядке оплаты или условиях акции. Поэтому покупателям следует проверить условия у официального дилера.
Повысит ли скидка в 47 миллионов сумов интерес на рынке?
Скидки, объявленные УзАуто Моторс на Оникс и Тракер, могут привлечь внимание покупателей на автомобильном рынке. Особенно предложение льготы в 45–47 миллионов сумов на топовые комплектации Тракер станет серьезным стимулом для многих.
Однако самый важный вопрос для покупателя — не сама скидка, а то, во сколько обойдется автомобиль после ее учета и на каких условиях действует предложение.
На данный момент среди объявленных цифр самая большая льгота принадлежит Chevrolet Тракер Премиер Редлине: 47 миллионов сумов. А на некоторые комплектации Оникс покупатели имеют возможность сэкономить до 25 миллионов сумов.
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…