Официально: UzAuto с 1 января отменяет систему беспроцентной рассрочки на автомобили
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- Компания «UzAuto Motors» с 1 января 2027 года полностью отменяет систему беспроцентной рассрочки на автомобили, предлагаемую напрямую от завода без участия банков.
- Покупатели могут успеть оформить модели Cobalt, Damas, Tracker и Onix на выгодных условиях от завода до 31 декабря 2026 года (включительно).
- После этого срока возможность приобретения автомобилей останется только при 100% оплате или через автокредиты коммерческих банков.
Компания «UzAuto Motors» с 1 января 2027 года полностью отменяет возможность приобретения автомобилей в рассрочку, предлагаемую напрямую от завода без участия банков.
Последний шанс до 31 декабря
Покупатели могут успеть оформить популярные автомобили на текущих выгодных условиях только до 31 декабря 2026 года (включительно). С нового года возможность приобретения данных моделей в рассрочку будет закрыта.
Условия рассрочки, действующие до конца текущего года:
Будущие покупатели до последнего дня 2026 года могут приобрести следующие автомобили на выгодных условиях от завода:
Модель автомобиля
Размер первоначального взноса
Срок рассрочки
Cobalt
50%
2 года (24 месяца)
Damas
30%
30 месяцев (2,5 года)
Tracker
30%
Срок, установленный в договоре
Onix
30%
Срок, установленный в договоре
Напомним, что данная возможность осуществлялась без участия банков — напрямую через договор между заводом и покупателем, без лишних процентов и официальных документов. С 1 января покупателям придется приобретать автомобили либо при 100% оплате, либо через автокредиты коммерческих банков.
Как вы считаете, как отмена рассрочки со стороны UzAuto повлияет на спрос на автомобили на внутреннем рынке и на условия автокредитования в банках? Успеете ли вы воспользоваться этой возможностью до Нового года?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью, чтобы предупредить близких, планирующих покупку автомобиля, об этом важном сроке!
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