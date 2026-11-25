Компания «UzAuto Motors» с 1 января 2027 года полностью отменяет возможность приобретения автомобилей в рассрочку, предлагаемую напрямую от завода без участия банков.

Последний шанс до 31 декабря

Покупатели могут успеть оформить популярные автомобили на текущих выгодных условиях только до 31 декабря 2026 года (включительно). С нового года возможность приобретения данных моделей в рассрочку будет закрыта.

Условия рассрочки, действующие до конца текущего года:

Будущие покупатели до последнего дня 2026 года могут приобрести следующие автомобили на выгодных условиях от завода:

Модель автомобиля Размер первоначального взноса Срок рассрочки Cobalt 50% 2 года (24 месяца) Damas 30% 30 месяцев (2,5 года) Tracker 30% Срок, установленный в договоре Onix 30% Срок, установленный в договоре

Напомним, что данная возможность осуществлялась без участия банков — напрямую через договор между заводом и покупателем, без лишних процентов и официальных документов. С 1 января покупателям придется приобретать автомобили либо при 100% оплате, либо через автокредиты коммерческих банков.

Как вы считаете, как отмена рассрочки со стороны UzAuto повлияет на спрос на автомобили на внутреннем рынке и на условия автокредитования в банках? Успеете ли вы воспользоваться этой возможностью до Нового года?

Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью, чтобы предупредить близких, планирующих покупку автомобиля, об этом важном сроке!