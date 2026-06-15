Renault 4 Плеин Суд: представлена новая версия электрического кроссовера-кабриолета

·21·Авто
Renault 4 Плеин Суд: представлена новая версия электрического кроссовера-кабриолета

Французская компания Renault продемонстрировала новую модификацию Плеин Суд своего популярного электрического кроссовера Б-сегмента — Renault 4. Этот автомобиль выделяется открывающейся тканевой крышей, призванной подарить водителям удовольствие от поездок под открытым небом. Первые тестовые заезды, прошедшие в горах Каталонии, раскрыли особенности новой модели. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает в новости.

Название Плеин Суд переводится примерно как «прямо на юг». Хотя производитель позиционирует его как полноценный кабриолет, на деле это больше напоминает сдвижной тканевый люк, который встречался в предыдущих поколениях моделей Твинго. Тем не менее, данное решение значимо тем, что не нанесло ущерба практичности автомобиля.

Гармония практичности и комфорта

В отличие от многих кабриолетов, Renault 4 Плеин Суд сохранил объем багажника. Например, если в таких моделях, как Mini Конвертибле, место сокращается при сложенном верхе, то в этом Renault багажник объемом 420 литров остался неизменным. Кроме того, в отличие от Fiat 500e Кабрио, здесь полностью сохранена задняя дверь (хэтчбек), что очень удобно для повседневного использования.

В вопросе пространства в салоне инженеры также не пошли на компромиссы. На задних сиденьях могут свободно разместиться три человека. Открытая часть крыши размером 80кс92 см обеспечивает задним пассажирам широкий обзор и ощущение свободы. Для детей поездка с видом на открытое небо, несомненно, превратится в настоящее приключение.

Для водителя и переднего пассажира эффект открытого верха ощущается чуть меньше. Если не смотреть назад, создается впечатление поездки в автомобиле с большим люком. Несмотря на это, аэродинамика автомобиля хорошо проработана, поэтому даже на высоких скоростях в салоне не возникает сильного шума или завихрений воздуха.

Технические возможности и удовольствие от вождения

Renault 4 Плеин Суд предназначен для передвижения по городу и пригородным дорогам. Электрический двигатель автомобиля обеспечивает плавный и бесшумный ход, что позволяет наслаждаться звуками природы при поездке с открытым верхом. По данным иксбт.ком, полуоткрытое состояние крыши считается оптимальным вариантом для движения по магистралям.

Для климата Узбекистана такие модели могут быть очень подходящими в весенние и осенние месяцы. В жаркие летние дни тканевая крыша защитит от солнечных лучей, однако потребуется совместная работа с системой кондиционирования. С помощью этой модели Renault удалось объединить современные технологии и классический «ретро» стиль.

Подводя итог, Renault 4 Плеин Суд — это не просто транспортное средство, а символ образа жизни. Благодаря компактности, электрической тяге и открытому верху он может стать достойным выбором для молодых семей и любителей приключений.

RenaultЭлектромобильКроссоверКабриолетАвтоновости
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Автомобили Belgee получат собственные электронные системы: сотрудничество с ГоризонтАвтомобили Belgee получат собственные электронные системы: сотрудничество с ГоризонтСегодня, 13:51Новое поколение BMW X5 прошло испытания: какие изменения ждут легендарный кроссовер?Новое поколение BMW X5 прошло испытания: какие изменения ждут легендарный кроссовер?Сегодня, 12:53Самые популярные модели и комплектации на автомобильном рынке России в 2026 годуСамые популярные модели и комплектации на автомобильном рынке России в 2026 годуСегодня, 12:50Кроссоверы Lada Azimut вернулись на завод AvtoVAZ после испытанийКроссоверы Lada Azimut вернулись на завод AvtoVAZ после испытанийСегодня, 10:53КФМото В4 СР-РР: самый быстрый китайский мотоцикл установил новый рекордКФМото В4 СР-РР: самый быстрый китайский мотоцикл установил новый рекордСегодня, 09:58Глава Renault проехал по улицам Парижа за рулем нового Твинго: Возрождение брендаГлава Renault проехал по улицам Парижа за рулем нового Твинго: Возрождение брендаСегодня, 09:27
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.