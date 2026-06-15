Renault 4 Плеин Суд: представлена новая версия электрического кроссовера-кабриолета

Французская компания Renault продемонстрировала новую модификацию Плеин Суд своего популярного электрического кроссовера Б-сегмента — Renault 4. Этот автомобиль выделяется открывающейся тканевой крышей, призванной подарить водителям удовольствие от поездок под открытым небом. Первые тестовые заезды, прошедшие в горах Каталонии, раскрыли особенности новой модели. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает в новости.

Название Плеин Суд переводится примерно как «прямо на юг». Хотя производитель позиционирует его как полноценный кабриолет, на деле это больше напоминает сдвижной тканевый люк, который встречался в предыдущих поколениях моделей Твинго. Тем не менее, данное решение значимо тем, что не нанесло ущерба практичности автомобиля.

Гармония практичности и комфорта

В отличие от многих кабриолетов, Renault 4 Плеин Суд сохранил объем багажника. Например, если в таких моделях, как Mini Конвертибле, место сокращается при сложенном верхе, то в этом Renault багажник объемом 420 литров остался неизменным. Кроме того, в отличие от Fiat 500e Кабрио, здесь полностью сохранена задняя дверь (хэтчбек), что очень удобно для повседневного использования.

В вопросе пространства в салоне инженеры также не пошли на компромиссы. На задних сиденьях могут свободно разместиться три человека. Открытая часть крыши размером 80кс92 см обеспечивает задним пассажирам широкий обзор и ощущение свободы. Для детей поездка с видом на открытое небо, несомненно, превратится в настоящее приключение.

Для водителя и переднего пассажира эффект открытого верха ощущается чуть меньше. Если не смотреть назад, создается впечатление поездки в автомобиле с большим люком. Несмотря на это, аэродинамика автомобиля хорошо проработана, поэтому даже на высоких скоростях в салоне не возникает сильного шума или завихрений воздуха.

Технические возможности и удовольствие от вождения

Renault 4 Плеин Суд предназначен для передвижения по городу и пригородным дорогам. Электрический двигатель автомобиля обеспечивает плавный и бесшумный ход, что позволяет наслаждаться звуками природы при поездке с открытым верхом. По данным иксбт.ком, полуоткрытое состояние крыши считается оптимальным вариантом для движения по магистралям.

Для климата Узбекистана такие модели могут быть очень подходящими в весенние и осенние месяцы. В жаркие летние дни тканевая крыша защитит от солнечных лучей, однако потребуется совместная работа с системой кондиционирования. С помощью этой модели Renault удалось объединить современные технологии и классический «ретро» стиль.

Подводя итог, Renault 4 Плеин Суд — это не просто транспортное средство, а символ образа жизни. Благодаря компактности, электрической тяге и открытому верху он может стать достойным выбором для молодых семей и любителей приключений.