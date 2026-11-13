Чем удивили новые автомобили премиального бренда концерна Chery?
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- Бренд Exeed на выставке Auto China 2026 представил дизайн-концепцию «Future Luxury», определяющую вектор развития будущих электрических и гибридных моделей.
- Демонстрируемые кроссовер EX Vision и минивэн X-Concept оснащены автопилотом Falcon 700, интерфейсом на основе искусственного интеллекта и батареями нового поколения.
- Самой уникальной особенностью этих концепт-каров является возможность поворота колес на 90 градусов, позволяющая легко парковаться сбоку.
Премиальный бренд, принадлежащий китайскому концерну Chery — Exeed, в рамках Пекинского международного автосалона 2026 года (Auto China 2026) и ежегодного дизайнерского саммита компании представил широкой публике свою новую концепцию дизайна «Future Luxury» (Роскошь будущего). Футуристические концепт-кары, продемонстрированные на мероприятии, наглядно показали, каким будет будущее автомобильной промышленности.
Основные концепт-кары: кроссовер EX Vision и минивэн X-Concept
В центре внимания презентации оказались два уникальных автомобиля, определяющих вектор развития электрических и гибридных моделей бренда на ближайшие годы:
Exeed X-Concept (синтез минивэна и внедорожника): Эта модель обладает просторным и аэродинамичным кузовом, оснащенным специальными воздушными каналами, проходящими от передней части до задней. Его салон спроектирован с упором на горизонтальное пространство и предназначен для движения в режиме полного автопилота, обеспечивая максимальный комфорт для пассажиров.
Exeed EXLANTIX EX Vision (кроссовер будущего): Еще одна яркая звезда Пекинского автосалона, отличающаяся плавным аэродинамическим силуэтом и полностью цифровизированной системой управления. Он является фундаментальной дизайнерской основой для будущих электрических и гибридных внедорожников бренда.
Эксклюзивные концепт-кары
Основные характеристики и инновации
Exeed X-Concept
Синтез футуристического минивэна и внедорожника, аэродинамические воздушные каналы
EXLANTIX EX Vision
Кроссовер будущего с плавным силуэтом, цифровизированная система управления
Уникальная возможность
Поворот колес на 90 градусов для легкой боковой парковки
Интеллектуальные системы
Автопилот Falcon 700, интерфейс на базе искусственного интеллекта и аккумуляторы нового поколения
Инновационные технологии и искусственный интеллект
Новые концепт-кары привлекли внимание не только своим внешним видом, но и оснащением самыми передовыми технологиями. В частности, были продемонстрированы интеллектуальная система автопилота Falcon 700, голосовой и визуальный интерфейс на базе искусственного интеллекта, а также аккумуляторы нового поколения с функцией высокоскоростной зарядки.
Одной из самых удивительных особенностей является способность колес этих машин поворачиваться на 90 градусов, что позволяет без труда парковаться боком в узких или неудобных местах. Это создает огромное удобство для водителей в городских условиях.
Как вы считаете, смогут ли подобные футуристические автомобили с колесами, поворачивающимися на 90 градусов, и полностью основанные на искусственном интеллекте, в ближайшие годы поступить в массовое производство и стать неотъемлемой частью нашей повседневной жизни? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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