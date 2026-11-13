Чем удивили новые автомобили премиального бренда концерна Chery?

Премиальный бренд, принадлежащий китайскому концерну Chery — Exeed, в рамках Пекинского международного автосалона 2026 года (Auto China 2026) и ежегодного дизайнерского саммита компании представил широкой публике свою новую концепцию дизайна «Future Luxury» (Роскошь будущего). Футуристические концепт-кары, продемонстрированные на мероприятии, наглядно показали, каким будет будущее автомобильной промышленности.

Основные концепт-кары: кроссовер EX Vision и минивэн X-Concept

В центре внимания презентации оказались два уникальных автомобиля, определяющих вектор развития электрических и гибридных моделей бренда на ближайшие годы:

Exeed X-Concept (синтез минивэна и внедорожника): Эта модель обладает просторным и аэродинамичным кузовом, оснащенным специальными воздушными каналами, проходящими от передней части до задней. Его салон спроектирован с упором на горизонтальное пространство и предназначен для движения в режиме полного автопилота, обеспечивая максимальный комфорт для пассажиров.

Exeed EXLANTIX EX Vision (кроссовер будущего): Еще одна яркая звезда Пекинского автосалона, отличающаяся плавным аэродинамическим силуэтом и полностью цифровизированной системой управления. Он является фундаментальной дизайнерской основой для будущих электрических и гибридных внедорожников бренда.

Эксклюзивные концепт-кары Основные характеристики и инновации Exeed X-Concept Синтез футуристического минивэна и внедорожника, аэродинамические воздушные каналы EXLANTIX EX Vision Кроссовер будущего с плавным силуэтом, цифровизированная система управления Уникальная возможность Поворот колес на 90 градусов для легкой боковой парковки Интеллектуальные системы Автопилот Falcon 700, интерфейс на базе искусственного интеллекта и аккумуляторы нового поколения

Инновационные технологии и искусственный интеллект

Новые концепт-кары привлекли внимание не только своим внешним видом, но и оснащением самыми передовыми технологиями. В частности, были продемонстрированы интеллектуальная система автопилота Falcon 700, голосовой и визуальный интерфейс на базе искусственного интеллекта, а также аккумуляторы нового поколения с функцией высокоскоростной зарядки.

Одной из самых удивительных особенностей является способность колес этих машин поворачиваться на 90 градусов, что позволяет без труда парковаться боком в узких или неудобных местах. Это создает огромное удобство для водителей в городских условиях.

Как вы считаете, смогут ли подобные футуристические автомобили с колесами, поворачивающимися на 90 градусов, и полностью основанные на искусственном интеллекте, в ближайшие годы поступить в массовое производство и стать неотъемлемой частью нашей повседневной жизни? Оставляйте свое мнение в комментариях!