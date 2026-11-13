Чем удивили новые автомобили премиального бренда концерна Chery?

2 мин чтения38
Чем удивили новые автомобили премиального бренда концерна Chery?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Бренд Exeed на выставке Auto China 2026 представил дизайн-концепцию «Future Luxury», определяющую вектор развития будущих электрических и гибридных моделей.
  • Демонстрируемые кроссовер EX Vision и минивэн X-Concept оснащены автопилотом Falcon 700, интерфейсом на основе искусственного интеллекта и батареями нового поколения.
  • Самой уникальной особенностью этих концепт-каров является возможность поворота колес на 90 градусов, позволяющая легко парковаться сбоку.

Премиальный бренд, принадлежащий китайскому концерну Chery — Exeed, в рамках Пекинского международного автосалона 2026 года (Auto China 2026) и ежегодного дизайнерского саммита компании представил широкой публике свою новую концепцию дизайна «Future Luxury» (Роскошь будущего). Футуристические концепт-кары, продемонстрированные на мероприятии, наглядно показали, каким будет будущее автомобильной промышленности.

Основные концепт-кары: кроссовер EX Vision и минивэн X-Concept

В центре внимания презентации оказались два уникальных автомобиля, определяющих вектор развития электрических и гибридных моделей бренда на ближайшие годы:

  • Exeed X-Concept (синтез минивэна и внедорожника): Эта модель обладает просторным и аэродинамичным кузовом, оснащенным специальными воздушными каналами, проходящими от передней части до задней. Его салон спроектирован с упором на горизонтальное пространство и предназначен для движения в режиме полного автопилота, обеспечивая максимальный комфорт для пассажиров.

  • Exeed EXLANTIX EX Vision (кроссовер будущего): Еще одна яркая звезда Пекинского автосалона, отличающаяся плавным аэродинамическим силуэтом и полностью цифровизированной системой управления. Он является фундаментальной дизайнерской основой для будущих электрических и гибридных внедорожников бренда.

Эксклюзивные концепт-кары

Основные характеристики и инновации

Exeed X-Concept

Синтез футуристического минивэна и внедорожника, аэродинамические воздушные каналы

EXLANTIX EX Vision

Кроссовер будущего с плавным силуэтом, цифровизированная система управления

Уникальная возможность

Поворот колес на 90 градусов для легкой боковой парковки

Интеллектуальные системы

Автопилот Falcon 700, интерфейс на базе искусственного интеллекта и аккумуляторы нового поколения

Инновационные технологии и искусственный интеллект

Новые концепт-кары привлекли внимание не только своим внешним видом, но и оснащением самыми передовыми технологиями. В частности, были продемонстрированы интеллектуальная система автопилота Falcon 700, голосовой и визуальный интерфейс на базе искусственного интеллекта, а также аккумуляторы нового поколения с функцией высокоскоростной зарядки.

Одной из самых удивительных особенностей является способность колес этих машин поворачиваться на 90 градусов, что позволяет без труда парковаться боком в узких или неудобных местах. Это создает огромное удобство для водителей в городских условиях.

Как вы считаете, смогут ли подобные футуристические автомобили с колесами, поворачивающимися на 90 градусов, и полностью основанные на искусственном интеллекте, в ближайшие годы поступить в массовое производство и стать неотъемлемой частью нашей повседневной жизни? Оставляйте свое мнение в комментариях!

Вам понравилась статья?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Авто