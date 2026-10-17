В Казахстане женщина надела на голову пластиковый фитинг для трубы ради видео и не смогла его снять (видео)

·86·Мир
В Казахстане женщина надела на голову пластиковый фитинг для трубы ради видео и не смогла его снять (видео)

40-летняя жительница Шымкента (Казахстан) Мекен Алимбетова попала в неловкую ситуацию во время съемки видео для социальных сетей. Женщина, работающая в магазине сантехники, надела на голову пластиковый соединитель для труб, но не смогла самостоятельно его снять.

Как сообщают местные СМИ, ее коллеги также попытались снять пластиковую деталь, но безуспешно. В результате женщина была вынуждена обратиться в медицинское учреждение.

По данным издания Krisp.кз, в медучреждении голову женщины освободили от пластиковой детали без ее повреждения.

Видео происшествия широко разошлось в социальных сетях. Издание сообщило, что на момент публикации ролик набрал более пяти миллионов просмотров.

Мекен АлимбетоваШымкентKrisp.kzпластиковая деталь
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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