В Казахстане женщина надела на голову пластиковый фитинг для трубы ради видео и не смогла его снять (видео)
40-летняя жительница Шымкента (Казахстан) Мекен Алимбетова попала в неловкую ситуацию во время съемки видео для социальных сетей. Женщина, работающая в магазине сантехники, надела на голову пластиковый соединитель для труб, но не смогла самостоятельно его снять.
Как сообщают местные СМИ, ее коллеги также попытались снять пластиковую деталь, но безуспешно. В результате женщина была вынуждена обратиться в медицинское учреждение.
По данным издания Krisp.кз, в медучреждении голову женщины освободили от пластиковой детали без ее повреждения.
Видео происшествия широко разошлось в социальных сетях. Издание сообщило, что на момент публикации ролик набрал более пяти миллионов просмотров.
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