В Казахстане женщина надела на голову пластиковый фитинг для трубы ради видео и не смогла его снять (видео)

40-летняя жительница Шымкента (Казахстан) Мекен Алимбетова попала в неловкую ситуацию во время съемки видео для социальных сетей. Женщина, работающая в магазине сантехники, надела на голову пластиковый соединитель для труб, но не смогла самостоятельно его снять.

Как сообщают местные СМИ, ее коллеги также попытались снять пластиковую деталь, но безуспешно. В результате женщина была вынуждена обратиться в медицинское учреждение.

По данным издания Krisp.кз, в медучреждении голову женщины освободили от пластиковой детали без ее повреждения.

Видео происшествия широко разошлось в социальных сетях. Издание сообщило, что на момент публикации ролик набрал более пяти миллионов просмотров.