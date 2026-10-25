Пошлины Трампа сработали: Audi построит завод в США и будет выпускать 200 тысяч внедорожников в год

·31·Авто
Пошлины Трампа сработали: Audi построит завод в США и будет выпускать 200 тысяч внедорожников в год

Жесткая таможенная политика, введенная администрацией президента США Дональда Трампа, заставляет гигантов мировой автоиндустрии принимать стратегические решения. Германский знаменитый концерн Audi официально объявил о строительстве современного автозавода общей стоимостью 4 миллиарда долларов в штате Джорджия, США.

Как сообщает агентство Reuters, после ввода нового предприятия на полную мощность оно будет выпускать с конвейера 200 тысяч внедорожников (SUV) в год и создаст 4,5 тысячи новых рабочих мест для местного населения.

Давление пошлин и миллиардные убытки: почему Audi пошла на этот шаг?

Для немецкого автоконцерна это колоссальное инвестиционное решение является не просто расширением, а серьезной экономической необходимостью:

  • Удар в 1,4 миллиарда долларов: В результате 25-процентных пошлин на импортируемые автомобили, сталь, алюминий и комплектующие, введенных администрацией Трампа в прошлом году, компания Audi понесла убытки в размере 1,4 млрд долларов всего за один год;

  • Зависимость от импорта: До сегодняшнего дня компания импортировала все модели, реализуемые на рынке США, исключительно из Европы и Мексики, что в условиях тарифов влекло за собой колоссальные расходы;

  • Льготные условия: Согласно требованиям США, автоконцерны могут освободиться от тарифного давления только в том случае, если доля «американского компонента» в составе продукции высока.

Q7, Q8 и новый флагман Q9: что будут производить в Джорджии?

Руководство Audi планирует полностью локализовать самый важный и дорогой сегмент для американского рынка:

  • Заявление генерального директора: «Мы планируем перенести производство наших крупнейших и премиальных внедорожников в город Мейкон, штат Джорджия, и производить их здесь. Мы верим в американский рынок, и это наша долгосрочная инвестиция», — заявил генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер;

  • Производимые модели: По сообщениям источников, на этом заводе будет налажена сборка моделей премиум-класса Audi Q7, Q8, а также нового готовящегося флагмана Q9;

  • Сроки: Строительство завода должно начаться в 2027 году, а выпуск первых автомобилей с конвейера ожидается в наале 2030-х годов.

Реакция Трампа и цепная реакция на мировом авторынке

Политические круги США оценили это решение как важное достижение национальной экономики и программы «Сделать Америку снова великой»:

  • «Пошлины привели»: Дональд Трамп заявил, что концерн Audi в США «привели» именно его таможенные тарифы;

  • Оценка сенатора: Сенатор Берни Морено подчеркнул, что немецкий автогигант никогда бы не стал строить завод в Америке без новых пошлин и разумной системы управления;

  • Кто на очереди? Ранее стало известно, что японский концерн Nissan Motor также начал предпринимать шаги по переносу части своих производственных мощностей в США во избежание пошлин Трампа.

AudiДональд ТрампДжорджияавтопром
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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