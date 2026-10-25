Пошлины Трампа сработали: Audi построит завод в США и будет выпускать 200 тысяч внедорожников в год
Жесткая таможенная политика, введенная администрацией президента США Дональда Трампа, заставляет гигантов мировой автоиндустрии принимать стратегические решения. Германский знаменитый концерн Audi официально объявил о строительстве современного автозавода общей стоимостью 4 миллиарда долларов в штате Джорджия, США.
Как сообщает агентство Reuters, после ввода нового предприятия на полную мощность оно будет выпускать с конвейера 200 тысяч внедорожников (SUV) в год и создаст 4,5 тысячи новых рабочих мест для местного населения.
Давление пошлин и миллиардные убытки: почему Audi пошла на этот шаг?
Для немецкого автоконцерна это колоссальное инвестиционное решение является не просто расширением, а серьезной экономической необходимостью:
Удар в 1,4 миллиарда долларов: В результате 25-процентных пошлин на импортируемые автомобили, сталь, алюминий и комплектующие, введенных администрацией Трампа в прошлом году, компания Audi понесла убытки в размере 1,4 млрд долларов всего за один год;
Зависимость от импорта: До сегодняшнего дня компания импортировала все модели, реализуемые на рынке США, исключительно из Европы и Мексики, что в условиях тарифов влекло за собой колоссальные расходы;
Льготные условия: Согласно требованиям США, автоконцерны могут освободиться от тарифного давления только в том случае, если доля «американского компонента» в составе продукции высока.
Q7, Q8 и новый флагман Q9: что будут производить в Джорджии?
Руководство Audi планирует полностью локализовать самый важный и дорогой сегмент для американского рынка:
Заявление генерального директора: «Мы планируем перенести производство наших крупнейших и премиальных внедорожников в город Мейкон, штат Джорджия, и производить их здесь. Мы верим в американский рынок, и это наша долгосрочная инвестиция», — заявил генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер;
Производимые модели: По сообщениям источников, на этом заводе будет налажена сборка моделей премиум-класса Audi Q7, Q8, а также нового готовящегося флагмана Q9;
Сроки: Строительство завода должно начаться в 2027 году, а выпуск первых автомобилей с конвейера ожидается в наале 2030-х годов.
Реакция Трампа и цепная реакция на мировом авторынке
Политические круги США оценили это решение как важное достижение национальной экономики и программы «Сделать Америку снова великой»:
«Пошлины привели»: Дональд Трамп заявил, что концерн Audi в США «привели» именно его таможенные тарифы;
Оценка сенатора: Сенатор Берни Морено подчеркнул, что немецкий автогигант никогда бы не стал строить завод в Америке без новых пошлин и разумной системы управления;
Кто на очереди? Ранее стало известно, что японский концерн Nissan Motor также начал предпринимать шаги по переносу части своих производственных мощностей в США во избежание пошлин Трампа.
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