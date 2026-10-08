Почему известный германский браузер Ecosia выбрал китайские ИИ-технологии?

·22·Технологии
Почему известный германский браузер Ecosia выбрал китайские ИИ-технологии?

Германская поисковая система Ecosia, являющаяся одним из крупнейших и наиболее влиятельных проектов зелёных технологий в Европе, решила отказаться от услуг французского главного стартапа в сфере искусственного интеллекта Mistral. Об этом с тревогой сообщает близкое к западным политическим кругам издание Политико.

Ecosia, широко используемая государственными ведомствами Европы, в том числе Федеральным министерством окружающей среды Германии, а также Национальной службой здравоохранения Великобритании (НХС), теперь планирует внедрить модели с открытым исходным кодом (опен-сурке), включая разработанные в Китае.

«Отстает на год»: почему Ecosia разочаровалась во французском флагмане?

Основатель и руководитель Ecosia Кристиан Кролл открыто признал, что качество французского искусственного интеллекта оказалось не на должном уровне:

  • Неконкурентоспособность: по оценке компании, модели французской ИИ-лаборатории отстают от глобальных конкурентов на рынке как минимум на год;

  • Технические проблемы: в мае текущего года Ecosia заключила контракт с Mistral именно как с независимым европейским продуктом вместо американского гиганта OpenAI. Однако вскоре в системе стали наблюдаться постоянные перегрузки серверов и технические сбои;

  • «Мы оказались слишком крупным клиентом для них»: Кристиан Кролл подчеркнул, что французская инфраструктура не смогла выдержать столь масштабный поток запросов.

Серьезные сомнения в экологии и суверенитете

Германская компания, чей имидж бренда построен полностью на экологической чистоте и независимости, упомянула и другие факторы, связанные с Mistral:

  • Фактор атомной энергетики: из-за очень высокой доли атомных электростанций в энергосистеме Франции Ecosia выразила сомнения в том, насколько дата-центры французского партнера соответствуют зелёным стандартам;

  • Иллюзорный суверенитет: по мнению руководства Ecosia, зависимость стартапа Mistral в основном от денег международных (в частности, американских) инвесторов лишает его подлинного технологического суверенитета Европы.

Беспокойство западных изданий и выбор в пользу китайских моделей

Поворот Ecosia в сторону китайских открытых моделей вызвал резкую реакцию в западных средствах массовой информации:

  • Риторика «угрозы национальной безопасности»: такие издания, как Политико, пишут, что поддерживаемые Пекином модели ИИ подвергаются жесткой политической цензуре и несут риск распространения дезинформации;

  • Прагматичный выбор: тем не менее, для немецких разработчиков открытость моделей, скорость работы и реальная эффективность превалируют над политическими ограничениями.

То, что эта инфраструктура, важная для европейского государственного сектора, меняет свое направление в пользу китайских ИИ-технологий, свидетельствует о серьезном кризисе программ Европейского Союза по созданию собственных независимых цифровых технологий.

EcosiaMistralPoliticoOpenAI
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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