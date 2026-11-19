В январе–октябре 2026 года продажи китайских автомобильных брендов в Узбекистане выросли на 48,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате их доля на рынке новых автомобилей увеличилась с 11,6 до 18,4 процента.

По данным Ассоциации автомобильного бизнеса Узбекистана, за отчетный период в стране было продано в общей сложности 318 949 новых автомобилей. Это на 6,5 процента меньше показателя за январь–октябрь 2025 года. Таким образом, несмотря на снижение объема продаж на общем рынке, китайским брендам удалось увеличить свои показатели.