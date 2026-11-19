В Узбекистане продажи китайских автомобилей выросли на 48,2 процента
В январе–октябре 2026 года продажи китайских автомобильных брендов в Узбекистане выросли на 48,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате их доля на рынке новых автомобилей увеличилась с 11,6 до 18,4 процента.
По данным Ассоциации автомобильного бизнеса Узбекистана, за отчетный период в стране было продано в общей сложности 318 949 новых автомобилей. Это на 6,5 процента меньше показателя за январь–октябрь 2025 года. Таким образом, несмотря на снижение объема продаж на общем рынке, китайским брендам удалось увеличить свои показатели.
В разрезе производителей доля рынка распределилась следующим образом:
• Chevrolet — 74 процента;
• ADM Global — 12,3 процента;
• BYD — 10,7 процента.
Показатели компании BYD также выросли. За год ее доля на автомобильном рынке Узбекистана увеличилась на 5,1 процентного пункта.
Статистика показывает, что позиции китайских автомобильных брендов на местном рынке укрепляются. Тем не менее, Chevrolet сохраняет лидерство с долей в 74 процента.
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