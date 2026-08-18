Audi рассматривает возможность сохранить свой легендарный пятицилиндровый двигатель

В автомобильном мире пятицилиндровый турбодвигатель, известный своим уникальным звуком и характером, вновь оказался в центре внимания. Несмотря на жёсткие европейские экологические нормы, компания Audi изучает способы сохранить это особое семейство моторов. Как сообщает иксбт.ком, этот силовой агрегат имеет в портфеле бренда почти полувековую историю и занимает важное место в имидже спортивных автомобилей марки. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Audi представила свой первый рядный пятицилиндровый двигатель в 1976 году для флагманской модели Audi 100. С тех пор компания не отказывалась от этой конфигурации и устанавливала её на такие легендарные спортивные автомобили, как Quattro и RS2. В настоящее время из-за прекращения производства моделей ТТ RS и RS К3 этот мотор применяется только в хэтчбеке RS3. Кроме того, 2,5-литровый агрегат ЭА855 поставляется для родственного бренда концерна Cupra в рамках модели Форментор ВЗ5.

Новые экологические требования и финансовые проблемы

Экологический регламент ЭУ7, который вступит в силу в Еврозоне с ноября, предъявляет к автопроизводителям серьёзные требования. Недавно компания Audi затронула вопрос адаптации к этим жёстким нормам и заявила, что окупить инвестиции в двигатель, устанавливаемый на ограниченное число автомобилей, будет непросто. Для соответствия новым требованиям потребуется полностью модернизировать фильтры, датчики выбросов, систему впрыска и каталитические нейтрализаторы двигателя.

Несмотря на это, руководитель Audi Sport Рольф Михль подчеркнул, что компания намерена сохранить широкую линейку спортивных моделей и продолжить развивать своё богатое наследие. В интервью Autocar он сообщил, что в компании хорошо понимают историческое значение пятицилиндрового двигателя, а процесс оценки различных вариантов продолжается. По словам специалиста, этот мотор имеет не только глубокие исторические корни, но и чрезвычайно самобытный характер.

Будущие перспективы и обсуждения

За годы работы в подразделении спортивных автомобилей Audi Рольф Михль отвечал за создание всех трёх поколений моделей RS3. По его словам, RS3 играет важную роль как самый доступный автомобиль в семействе RS, и этот фактор может укрепить бизнес-план по модернизации двигателя. Было отмечено, что эмоции особенно важны в компактном сегменте, а в качестве заявления бренда это имеет огромное значение.

Пока не принято окончательное решение о том, как будет выглядеть будущее поколение. Переговоры продолжаются, а технические возможности всесторонне оцениваются Audi АГ совместно с партнёрами. Если стороны придут к положительному решению, пятицилиндровый турбомотор сможет радовать поклонников автомобилей ещё на протяжении одного поколения.