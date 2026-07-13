Закат эпохи купе: анализ на примере Mercedes-Benz, BMW и Audi

·33·Авто
Закат эпохи купе: анализ на примере Mercedes-Benz, BMW и Audi

Четверть века назад автомобильный рынок выглядел совершенно иначе. В те времена массовые бренды, такие как Ford, Peugeot и Volvo, лидировали в этом сегменте, предлагая доступные, привлекательные и яркие двухдверные купе. Однако сегодня тенденции в автомобильной индустрии резко изменились, и на смену классическим купе пришли кроссоверы и электрифицированные модели. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

В настоящее время рынок купе не только сокращается, но и визуально утратил свою прежнюю привлекательность. По мнению экспертов, на смену ярким и разнообразным цветам пришли строгие модели в серых и черных тонах. Эти изменения отчетливо видны на примере таких современных автомобилей, как Mercedes-Benz КЛЭ, BMW i4 и Audi Q5.

Изменения в сегменте и новые подходы

Компания Mercedes-Benz объединила купе C-Class и E-Class в единую модель Mercedes-Benz КЛЭ для оптимизации своей линейки. Этот шаг свидетельствует о стремлении бренда сократить расходы и предложить покупателям более универсальное решение. BMW пошла по иному пути, объединив в своей модели и4 электрическую тягу и дизайн четырехдверного купе (Гран Купе).

Бренд Audi, учитывая смещение спроса на кроссоверы, продолжает привлекать внимание покупателей моделью К5. Хотя К5 не является классическим купе, его версия Sportback стала альтернативой традиционным двухдверным автомобилям для современного покупателя. Это доказывает, что потребность в классических купе неуклонно снижается.

Новая реальность рынка

Почему массовые бренды отказываются от производства купе? Основная причина — практичность и экономическая эффективность. Современный потребитель предпочитает не только внешний вид, но и просторный салон, вместительный багажник и высокую посадку. Именно поэтому такие гиганты, как Ford, уделяют больше внимания кроссоверам, чем своим легендарным моделям купе.

Эта тенденция отчетливо прослеживается и на автомобильном рынке Узбекистана. Встретить на дорогах страны классические двухдверные купе стало редкостью. Напротив, популярность обрели кроссоверы и просторные седаны таких брендов, как BYD или Chevrolet. Это часть глобальной автомобильной культуры, где купе теперь остаются эксклюзивным выбором лишь для узкого круга энтузиастов или представителей премиального сегмента.

В заключение можно сказать, что золотой век купе остался позади. Сегодня производители делают упор на универсальность и электрические технологии. Модели вроде Mercedes-Benz КЛЭ выглядят как одни из последних представителей, пытающихся сохранить это классическое наследие.

АвтомобилMercedes-BenzBMWAudiТехнология
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Sardor Ergashev
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