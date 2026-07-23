Дизайнер Audi R8 и Apple Watch представил новый компактный внедорожник

Джулиан Хёниг, известный своими революционными дизайнерскими решениями в автомобильном мире, анонсировал свой новый проект. Специалист, который в свое время работал над дизайном легендарного суперкара Audi R8 и смарт-часов Apple Watch, теперь в рамках стартапа Амбле создал компактный микроавтомобиль под названием Оне весом менее 450 килограммов. Ожидается, что эта новинка изменит представление о транспортных средствах, предназначенных для передвижения как в городе, так и на природе. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Модель Амбле Оне зарегистрирована как квадрицикл категории Л7е и стоит в одном ряду с такими популярными микроавтомобилями, как Микролино и Renault Твизй. Однако, в отличие от обычных городских микрокаров, модель Оне специально адаптирована для передвижения в различных климатических условиях и по бездорожью. По данным издания Autocar, работа над проектом началась четыре года назад.

Космическое вдохновение и инженерные решения

Джулиан Хёниг отметил, что при создании внешнего вида нового автомобиля он черпал вдохновение в лунном вездеходе NASA 1960-х годов, а также в классических моделях Land Rover Сериес И и Ford Bronco. По словам дизайнера, основной целью было создание функционального транспортного средства без лишних украшательств, но обладающего собственным характером на дороге. Открытые боковые части автомобиля свидетельствуют о том, что изначально он планировался как гольф-кар для элитных курортов.

Хотя автомобиль имеет открытую конструкцию, производители предусмотрели возможность его использования в различных погодных условиях. В частности, Амбле Оне оснащается специальной брезентовой крышей и защитными слоями, что позволяет использовать его даже на горнолыжных курортах Европы. Такой подход призван обеспечить водителю и пассажирам максимальную близость к природе.

Технические возможности и планы на будущее

Хотя регламент Л7е допускает для транспортных средств такого типа скорость до 90 км/ч (56 миль/ч), скорость Амбле Оне ограничена 64 км/ч (40 миль/ч) из соображений безопасности и эффективности. Этот показатель считается вполне достаточным для курортных зон и сельских дорог. Один из основателей стартапа Адриен Рус также сообщил, что компания уже начала работу над второй моделью, которая будет более закрытой и комфортной для северного климата.

За свою карьеру Джулиан Хёниг реализовал ряд важных проектов для бренда Audi:

Концепт Audi RSК (для фильма «Я, робот» 2004 года);

Первое поколение суперкара Audi R8;

Четвертое поколение Audi A4;

Первое поколение кроссовера Audi Q3.

Этот опыт гарантирует, что новый микроавтомобиль будет отличаться не только внешним видом, но и высоким уровнем эргономики. Проект Амбле нацелен на удовлетворение спроса на экологически чистые, компактные и эстетически привлекательные транспортные средства в современных городах и зонах отдыха.