Дизайнер Audi R8 и Apple Watch представил новый компактный внедорожник

·34·Авто
Дизайнер Audi R8 и Apple Watch представил новый компактный внедорожник

Джулиан Хёниг, известный своими революционными дизайнерскими решениями в автомобильном мире, анонсировал свой новый проект. Специалист, который в свое время работал над дизайном легендарного суперкара Audi R8 и смарт-часов Apple Watch, теперь в рамках стартапа Амбле создал компактный микроавтомобиль под названием Оне весом менее 450 килограммов. Ожидается, что эта новинка изменит представление о транспортных средствах, предназначенных для передвижения как в городе, так и на природе. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Модель Амбле Оне зарегистрирована как квадрицикл категории Л7е и стоит в одном ряду с такими популярными микроавтомобилями, как Микролино и Renault Твизй. Однако, в отличие от обычных городских микрокаров, модель Оне специально адаптирована для передвижения в различных климатических условиях и по бездорожью. По данным издания Autocar, работа над проектом началась четыре года назад.

Космическое вдохновение и инженерные решения

Джулиан Хёниг отметил, что при создании внешнего вида нового автомобиля он черпал вдохновение в лунном вездеходе NASA 1960-х годов, а также в классических моделях Land Rover Сериес И и Ford Bronco. По словам дизайнера, основной целью было создание функционального транспортного средства без лишних украшательств, но обладающего собственным характером на дороге. Открытые боковые части автомобиля свидетельствуют о том, что изначально он планировался как гольф-кар для элитных курортов.

Хотя автомобиль имеет открытую конструкцию, производители предусмотрели возможность его использования в различных погодных условиях. В частности, Амбле Оне оснащается специальной брезентовой крышей и защитными слоями, что позволяет использовать его даже на горнолыжных курортах Европы. Такой подход призван обеспечить водителю и пассажирам максимальную близость к природе.

Технические возможности и планы на будущее

Хотя регламент Л7е допускает для транспортных средств такого типа скорость до 90 км/ч (56 миль/ч), скорость Амбле Оне ограничена 64 км/ч (40 миль/ч) из соображений безопасности и эффективности. Этот показатель считается вполне достаточным для курортных зон и сельских дорог. Один из основателей стартапа Адриен Рус также сообщил, что компания уже начала работу над второй моделью, которая будет более закрытой и комфортной для северного климата.

За свою карьеру Джулиан Хёниг реализовал ряд важных проектов для бренда Audi:

  • Концепт Audi RSК (для фильма «Я, робот» 2004 года);
  • Первое поколение суперкара Audi R8;
  • Четвертое поколение Audi A4;
  • Первое поколение кроссовера Audi Q3.
Этот опыт гарантирует, что новый микроавтомобиль будет отличаться не только внешним видом, но и высоким уровнем эргономики. Проект Амбле нацелен на удовлетворение спроса на экологически чистые, компактные и эстетически привлекательные транспортные средства в современных городах и зонах отдыха.

AmbleAudiAppleМикроавтомобильДизайн
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

КамАЗ планирует запустить полностью беспилотные грузовики к 2028 годуКамАЗ планирует запустить полностью беспилотные грузовики к 2028 годуСегодня, 19:53В Китае на дороги вышли беспилотные грузовикиВ Китае на дороги вышли беспилотные грузовикиСегодня, 18:32Geely откроет свой первый завод в Европе: достигнуто соглашение с FordGeely откроет свой первый завод в Европе: достигнуто соглашение с FordСегодня, 16:53Будет ли в Узбекистане производиться новый электромобиль Матиз? Официальный ответБудет ли в Узбекистане производиться новый электромобиль Матиз? Официальный ответСегодня, 16:49Удовольствие от вождения в эпоху электромобилей: почему важна система Торкуе ВекторингУдовольствие от вождения в эпоху электромобилей: почему важна система Торкуе ВекторингСегодня, 15:51Ford и Geely совместно выпустят новый кроссовер: завод в Валенсии спасенFord и Geely совместно выпустят новый кроссовер: завод в Валенсии спасенСегодня, 14:59
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем