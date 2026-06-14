Установлено, что чтение бумажных книг приносит неожиданную пользу для мозга

Японские ученые выявили неожиданные когнитивные преимущества чтения бумажных книг. Согласно результатам исследования, чтение в бумажном формате помогает лучше связывать детали сюжета и запоминать их.

Результаты исследования были опубликованы в журнале ПЛОС Оне.

В эксперименте, проведенном учеными Токийского университета, приняли участие 25 студентов. Они читали часть манги в бумажном виде или на планшете, а затем отвечали на вопросы по сюжету.

Результаты показали, что уровень общего понимания был схожим в обеих группах. Однако участникам, читавшим с планшета, потребовалось больше времени для установления логических связей между событиями.

Анализ мозговой активности показал, что у тех, кто читал бумажные книги, процесс обработки информации проходил легче. Ученые объясняют это физическими свойствами бумажной книги. Расположение страниц и тактильные ощущения от процесса чтения создают для мозга своеобразную «пространственную карту».

Специалисты отмечают, что цифровое чтение не оказывает негативного влияния на понимание текста, однако для достижения того же результата требуется больше времени и когнитивных ресурсов.