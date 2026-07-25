10-летний Ральф, который ходит в школу на руках, растрогал пользователей соцсетей

Ральфу, живущему в провинции Восточный Давао, всего 10 лет. Он родился с врожденным заболеванием, которое лишает его возможности ходить, и с самого раннего возраста приспособился передвигаться, опираясь на руки.

Каждый день добраться до школы для него — особое испытание. В дороге Ральф использует только силу рук. Насмешки некоторых людей и различные трудности не смогли погасить его интерес к учебе. Он старается по возможности не пропускать ни единого дня.

В будущем Ральф мечтать стать адвокатом. Поэтому он считает каждый урок важным шагом, ведущим к его цели. Мать мальчика также находится рядом с ним каждый день, помогая ему с дорогой в школу и повседневными делами.

После того как история Ральфа стала известна широкой общественности, местная администрация выделила ему стипендию. Эта поддержка послужит тому, чтобы он продолжил свое образование и приблизился к своей мечте стать адвокатом.