На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу

На побережье штата Орегон (США) было обнаружено редкое морское существо, которое обычно обитает лишь в глубоких слоях океана и известно под прозвищем «рыба-каннибал». Самым интересным аспектом, удивившим специалистов, стала добыча, найденная в его желудке.

Сообщается, что Лонгносе ланкетфиш (длиннорылая ланцетовидная рыба) длиной почти 1,5 метра выбросилась на берег Орегона 22 апреля. Этот вид крайне редко встречается в данном регионе, и подобные находки в таком состоянии — большая редкость.

Получив информацию о выброшенном на берег существе, специалисты Сеасиде Акуариум немедленно выехали на место для его изучения. В ходе осмотра выяснилось, что в желудке рыбы находились целые кальмары, а также другая непереваренная рыба.

По словам специалистов, этот вид известен тем, что питается даже представителями собственного вида. Именно поэтому ее прозвали «рыбой-каннибалом». Поскольку она также обитает в «сумеречной зоне» океана, куда практически не проникает солнечный свет, ее называют «Твилигхт Зоне фиш».

Этот хищник, внешне напоминающий барракуду, отличается острыми кинжаловидными зубами. По словам сотрудницы аквариума Тиффани Бут, на побережье Орегона такие рыбы попадаются всего несколько раз в год. Однако найти их в целости и сохранности удается крайне редко.

Причина этого заключается в том, что тело ланцетовидной рыбы состоит из желеподобного мягкого мяса, и морские птицы быстро склевывают его. Поэтому обнаружение свежего и неповрежденного экземпляра стало большой удачей для ученых.

Специалисты отмечают, что это редкое создание позволит получить больше информации о жизни в глубинах океана. А тот факт, что оно выбросилось на берег, до сих пор остается одним из явлений, не до конца объясненных учеными.