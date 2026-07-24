Кредиты под 10 процентов для птицеводства: вводится новый порядок

В Узбекистане запускается новый механизм финансовой поддержки птицеводческой отрасли. Установлено выделение кредитов птицеводческим хозяйствам, производителям комбикормов и проектам «готового бизнеса» по ставке 10 процентов годовых сроком до 10 лет.

Новый порядок финансирования будет внедряться поэтапно. Постановлением предусмотрены отдельные направления, которые вступают в силу с 1 августа и 1 сентября.

Принято постановление президента

Принято постановление президента «О дополнительных мерах по поддержке птицеводческой отрасли».

Документ направлен на расширение производства продукции птицеводства, запуск новых мощностей и обеспечение предпринимателей отрасли доступными финансовыми ресурсами.

Кредиты будут предоставляться за счет средств, направленных Фондом реконструкции и развития в АКБ «Микрокредитбанк».

Каковы основные условия кредита?

Для кредитов, выделяемых в рамках нового порядка, установлены следующие условия:

Показатель Условие Годовая процентная ставка 10 процентов Срок кредита До 10 лет Льготный период До 4 лет Финансирующий банк АКБ «Микрокредитбанк»

Четырехлетний льготный период создает дополнительные возможности для налаживания нового производства и вывода проекта на стадию получения стабильного дохода.

Какие проекты будут финансироваться с 1 августа?

С 1 августа 2026 года кредиты под 10 процентов будут выделяться на проекты по запуску новых мощностей по производству продукции птицеводства.

Также этой возможностью финансирования могут воспользоваться проекты «готового бизнеса», реализуемые на основе постановления президента № ПП–238 от 27 июня 2024 года.

Средства будут предоставляться через «Микрокредитбанк».

С 1 сентября возможности расширяются

С 1 сентября 2026 года кредиты под 10 процентов годовых будут также выделяться по следующим направлениям:

птицеводческим хозяйствам;

производителям комбикормов для птиц;

проектам «готового бизнеса».

Важный аспект: данные условия применяются только к новым кредитным договорам, оформляемым после 1 сентября.

Это означает, что процентные ставки по ранее полученным кредитам не будут автоматически снижены до 10 процентов на основании данного постановления.

Как новый порядок может повлиять на отрасль?

Льготное финансирование позволит птицеводческим хозяйствам увеличить объемы производства, приобрести современное оборудование и запустить новые мощности.

Ожидается, что поддержка производителей комбикормов послужит улучшению обеспечения кормами, что является одной из основных статей расходов в отрасли.

При этом конкретные требования к использованию кредита, перечень представляемых документов и критерии отбора проектов будут рассматриваться банком в установленном порядке.

Новые финансовые возможности для предпринимателей

Ставка 10 процентов годовых, срок до 10 лет и 4-летний льготный период могут стать важной возможностью для предпринимателей, планирующих начать новый проект в сфере птицеводства.

Однако перед подачей заявки необходимо обратить внимание на то, к какой категории относится проект и после какой даты оформляется кредитный договор.

Как вы считаете, окажут ли 10-процентные кредиты положительное влияние на цены на мясо птицы и яйца? Оставляйте свое мнение в комментариях.