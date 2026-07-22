Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»

Узбекская популярная актриса Асаль Шодиева на этот раз привлекла внимание поклонников, воплотив один из самых известных образов советского кино — Нину из фильма «Кавказская пленница».

Актриса опубликовала фотографии в этом образе в социальных сетях. Поклонники высоко оценили то, как мастерски Асаль Шодиева передала стиль, наряд и настроение героини легендарного фильма.

Фотографии за короткое время вызвали широкие обсуждения, а пользователи социальных сетей обратили особое внимание на внешнее сходство актрисы с выбранным образом. Во многих комментариях отмечается, что ей удалось успешно представить образ Нины в современной интерпретации.

Для справки: «Кавказская пленница» — одна из самых популярных комедий советского кинематографа, а образ Нины признан одним из самых ярких женских персонажей в истории кино. Появление Асаль Шодиевой в этом образе вызвало большой интерес у поклонников и активно обсуждается в социальных сетях.